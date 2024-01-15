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Барселона звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців

15 січня 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців
Хаві думає про причини поразки "Барселони". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Фіаско в Суперкубку Іспанії стало останньою краплею терпіння у керівництва каталонської "Барселони". Головному тренеру команди Хаві Ернандес активно шукають заміну.

Зміна наставника у "блаугранас" може статися наприкінці сезону, повідомляє El Nacional.

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Хаві Ернандес
Хаві Ернандес в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS/Juan Medina

Хто замінить Хаві у "Барселоні"

Основним кандидатом на посаду наставника каталонського клубу є німецький фахівець Юрґен Клопп. Контракт 56-річного тренера з "Ліверпулем" розрахований до 2026 року, проте "Барселона" сподівається домовитися з "червоними" та німецьким наставником про дострокове розірвання угоди.

Хаві Ернандес
Хаві після поразки "Барселони". Фото: REUTERS/Juan Medina

Спортивний директор "Барселони" Деку заявляє про повну підтримку Хаві Ернандесу, проте насправді молодому тренеру дадуть доопрацювати до кінця сезону. Після цього контракт із ним буде розірвано за взаємною згодою.

Хаві ще зможе підготувати "Барселону" до матчів плей-офф Ліги чемпіонів, проте керівництво клубу вважає, що нинішній сезон стане для команди провальним.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини. 

Ломаченко зробив важливу заяву

Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.

Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу. 

спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
тренер

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