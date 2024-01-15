Ломаченко зробив важливу заяву
Український боксер, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях у профі та олімпійський чемпіон 2008, 2012 рр. Василь Ломаченко проведе наступний бій із колишнім абсолютом у легкому дивізіоні Джорджем Камбососом. Поб'ються вони в Австралії.
Також Ломаченко у соцмережах підтвердив, що бій відбудеться 12 травня.
Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом та дві поразки.
Заява Ломаченка
Український боксер ще до офіційного оголошення бою вирішив підтвердити інформацію, що вийде знову на ринг 12 травня.
Боксер опублікував постер до бою з Камбососом, де написана дата та країна, що приймає. Ймовірно, з містом поки що не визначилися.
При цьому українець у своєму повідомленні побажав усім миру.
"З Богом. Мир усім", — написав Василь.
Зазначимо, що на кону у поєдинку буде вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Раніше він належав Девіну Хейні, який змінив вагову категорію.
Ломаченко останній бій 2023-го року програв рішенням суддів абсолютному чемпіону легкої ваги Девіну Хейні. Камбосос крайній бій виграв у британця Максі Хьюза. Цікаво, що обидва поєдинки завершилися спірними рішеннями.
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