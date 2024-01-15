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Ломаченко зробив важливу заяву

15 січня 2024 10:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко зробив важливу заяву
Василь Ломаченко на поєдинку Олександра Усика. Фото: instagram.com/lomus_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український боксер, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях у профі та олімпійський чемпіон 2008, 2012 рр. Василь Ломаченко проведе наступний бій із колишнім абсолютом у легкому дивізіоні Джорджем Камбососом. Поб'ються вони в Австралії.

Також Ломаченко у соцмережах підтвердив, що бій відбудеться 12 травня.

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Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом та дві поразки.

Василь Ломаченко - Джордж Камбосос
Постер до поєдинку Ломаченко Камбосос. Фото: ESPN

Заява Ломаченка

Український боксер ще до офіційного оголошення бою вирішив підтвердити інформацію, що вийде знову на ринг 12 травня.

Боксер опублікував постер до бою з Камбососом, де написана дата та країна, що приймає. Ймовірно, з містом поки що не визначилися.

При цьому українець у своєму повідомленні побажав усім миру.

"З Богом. Мир усім", — написав Василь.

Зазначимо, що на кону у поєдинку буде вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Раніше він належав Девіну Хейні, який змінив вагову категорію.

Ломаченко останній бій 2023-го року програв рішенням суддів абсолютному чемпіону легкої ваги Девіну Хейні. Камбосос крайній бій виграв у британця Максі Хьюза. Цікаво, що обидва поєдинки завершилися спірними рішеннями.

Нагадаємо, Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.

Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу.

бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
професійний бокс
українські боксери
Ломаченко — Камбосос

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