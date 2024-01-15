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Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира

15 января 2024 09:19
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Агабекян Карен
редактор
Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: WTA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом круге Открытого чемпионата Австралии стартовала 93-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская. Соперницей одесситки стала седьмая теннисистка в мировом рейтинге и победительница "Уимблдона" чешка Маркета Вондроушова.

Украинка сотворила сенсацию, выбив более титулованную соперницу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что это был третий матч для девушек. В 2018-м году в Будапеште победила украинка, а в 2022-м в Дубае победительницей корт оставила чешка.

Даяна Ястремская — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2

Матч длился 77 минут, в течение которых пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию Ястремская, подала два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейков.

У Вондроушевой за матч было две подачи навылет, семь двойных ошибок и один из четырех реализованных брейков.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ястремская сыграет с представляющей Францию россиянкой Варварой Грачовой. Ранее обе теннисистки не встречались друг с другом.

Отметим, что Ястремская впервые с US Open в 2020 году сыграет во втором круге турнира "Большого Шлема".

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Даяна Ястремская
Теннис
Australian Open
украинские теннисисты
Маркета Вондроушова

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