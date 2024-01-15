Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира
В первом круге Открытого чемпионата Австралии стартовала 93-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская. Соперницей одесситки стала седьмая теннисистка в мировом рейтинге и победительница "Уимблдона" чешка Маркета Вондроушова.
Украинка сотворила сенсацию, выбив более титулованную соперницу, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что это был третий матч для девушек. В 2018-м году в Будапеште победила украинка, а в 2022-м в Дубае победительницей корт оставила чешка.
It's a STUNNER Down Under!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024
Qualifier @D_Yastremska upsets No. 7 seed Vondrousova 6-1 6-2.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/NPtbPbjmYy
Даяна Ястремская — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2
Матч длился 77 минут, в течение которых пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию Ястремская, подала два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейков.
У Вондроушевой за матч было две подачи навылет, семь двойных ошибок и один из четырех реализованных брейков.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ястремская сыграет с представляющей Францию россиянкой Варварой Грачовой. Ранее обе теннисистки не встречались друг с другом.
Отметим, что Ястремская впервые с US Open в 2020 году сыграет во втором круге турнира "Большого Шлема".
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