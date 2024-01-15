Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу
У першому колі Відкритого чемпіонату Австралії стартувала 93 ракетка світу українка Даяна Ястремська. Суперницею одеситки стала сьома тенісистка у світовому рейтингу та переможниця "Вімблдону" чешка Маркета Вондроушова.
Українка створила сенсацію, вибивши титулованішу суперницю, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що то був третій матч для дівчат. 2018-го року в Будапешті перемогла українка, а 2022-го в Дубаї переможницею корт залишила чешка.
It's a STUNNER Down Under!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024
Qualifier @D_Yastremska upsets No. 7 seed Vondrousova 6-1 6-2. #AusOpen • #AO2024 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/NPtbPbjmYy
Даяна Ястремська — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2
Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Ястремська, яка пробилася в основну сітку турніру через кваліфікацію, подала два ейси, зробила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять із десяти брейків.
У Вондроушевої за матч було дві подачі навиліт, сім подвійних помилок та один із чотирьох реалізованих брейків.
У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ястремська зіграє з росіянкою з французьким паспортом Варварою Грачовою. Раніше обидві тенісистки не зустрічалися одна з одною.
Зазначимо, що Ястремська вперше з US Open у 2020 році зіграє у другому колі турніру "Великого Шолому".
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