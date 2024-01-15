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Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу

15 січня 2024 09:19
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Агабекян Карен
редактор
Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: WTA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому колі Відкритого чемпіонату Австралії стартувала 93 ракетка світу українка Даяна Ястремська. Суперницею одеситки стала сьома тенісистка у світовому рейтингу та переможниця "Вімблдону" чешка Маркета Вондроушова.

Українка створила сенсацію, вибивши титулованішу суперницю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що то був третій матч для дівчат. 2018-го року в Будапешті перемогла українка, а 2022-го в Дубаї переможницею корт залишила чешка.

Даяна Ястремська — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2

Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Ястремська, яка пробилася в основну сітку турніру через кваліфікацію, подала два ейси, зробила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять із десяти брейків.

У Вондроушевої за матч було дві подачі навиліт, сім подвійних помилок та один із чотирьох реалізованих брейків.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ястремська зіграє з росіянкою з французьким паспортом Варварою Грачовою. Раніше обидві тенісистки не зустрічалися одна з одною.

Зазначимо, що Ястремська вперше з US Open у 2020 році зіграє у другому колі турніру "Великого Шолому".

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Даяна Ястремська
Теніс
Australian Open
українські тенісисти
Маркета Вондроушова

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