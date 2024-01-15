Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: WTA

У першому колі Відкритого чемпіонату Австралії стартувала 93 ракетка світу українка Даяна Ястремська. Суперницею одеситки стала сьома тенісистка у світовому рейтингу та переможниця "Вімблдону" чешка Маркета Вондроушова.

Українка створила сенсацію, вибивши титулованішу суперницю, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що то був третій матч для дівчат. 2018-го року в Будапешті перемогла українка, а 2022-го в Дубаї переможницею корт залишила чешка.

Даяна Ястремська — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2

Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Ястремська, яка пробилася в основну сітку турніру через кваліфікацію, подала два ейси, зробила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять із десяти брейків.

У Вондроушевої за матч було дві подачі навиліт, сім подвійних помилок та один із чотирьох реалізованих брейків.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ястремська зіграє з росіянкою з французьким паспортом Варварою Грачовою. Раніше обидві тенісистки не зустрічалися одна з одною.

Зазначимо, що Ястремська вперше з US Open у 2020 році зіграє у другому колі турніру "Великого Шолому".

Нагадаємо, Ярмоленко та Бущан показали, як провели відпустку.

У "Динамо" з'явився новий тренер, що про нього відомо.

Анатолій Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.