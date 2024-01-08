Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно arrow

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно

8 января 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно
Трубин благодарит болельщиков за поддержку в матче. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в новом клубе. "Бенфика" готова продать вратаря за солидное вознаграждение. 

В услугах Трубина заинтересована мюнхенская "Бавария", сообщает Bild

Читайте также:

Руководство чемпионов Германии продолжает искать замену Мануэлю Нойеру, поскольку контракт 37-летнего голкипера с "Баварией" закончится летом 2025 года. Свен Ульрайх и Даниэль Перетц почти не имеют шансов на место в основе мюнхенской команды. 

Анатолий Трубин
Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трансфер Трубина 

Тренерский штаб португальской "Бенфики" доволен выступлением украинского вратаря, который быстро освоился в новой команде и стал лидером "орлов" в этом сезоне. Убедительная игра Трубина привлекла к Анатолию внимание зарубежных грандов европейского футбола. 

Главным претендентом на украинского голкипера является мюнхенская "Бавария", конкуренцию которой готовы составить миланский "Интер" и английский "Челси". Представители немецкого клуба уже связались с руководством "Бенфики" и получили предварительное согласие на переговоры по игроку. Однако они начнутся не раньше лета 2024 года. 

Напомним, "Ворскла" определилась с главным тренером.

Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме