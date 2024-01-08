Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно

Трубин благодарит болельщиков за поддержку в матче. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в новом клубе. "Бенфика" готова продать вратаря за солидное вознаграждение.

В услугах Трубина заинтересована мюнхенская "Бавария", сообщает Bild.

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Трубин перед игрой. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трансфер Трубина

Тренерский штаб португальской "Бенфики" доволен выступлением украинского вратаря, который быстро освоился в новой команде и стал лидером "орлов" в этом сезоне. Убедительная игра Трубина привлекла к Анатолию внимание зарубежных грандов европейского футбола.

Главным претендентом на украинского голкипера является мюнхенская "Бавария", конкуренцию которой готовы составить миланский "Интер" и английский "Челси". Представители немецкого клуба уже связались с руководством "Бенфики" и получили предварительное согласие на переговоры по игроку. Однако они начнутся не раньше лета 2024 года.

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