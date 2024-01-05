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Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии

5 января 2024 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе готов отказаться от огромных денег, чтобы покинуть "ПСЖ". Речь идет об особом бонусе, который может получить футболист.

Мбаппе принял решение о смене клуба, сообщает Le Parisien

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Летом 2024 года у Килиана Мбаппе завершится срок действия контракта с "ПСЖ". Несмотря на попытки руководства клуба уговорить форварда заключить новое соглашение, француз близок к уходу из команды. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в окружении соперников. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Куда перейдет Мбаппе 

Форвард сборной Франции готов отказаться от бонуса, который "ПСЖ" готов ему выплатить за лояльность. Это сумма составляет порядка 69 млн евро. 

Такие бонусы клуб из Парижа выплачивает своему лидеру практически каждый год. К примеру, прошлым летом Мбаппе получил от "ПСЖ" 80 млн евро. Это убедило француза остаться в команде еще на год и помочь Луису Энрике освоиться на посту нового главного тренера парижан. 

Согласно информации журналистов, капитан сборной Франции может подписать предварительное соглашение с новым клубом. "Ливерпуль" надеется воспользоваться ситуацией. В последнее время именно английский клуб является фаворитом в борьбе за Килиана, и представители Мбаппе уже общаются с руководством "красных". 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад. 

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