Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии

Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе готов отказаться от огромных денег, чтобы покинуть "ПСЖ". Речь идет об особом бонусе, который может получить футболист.

Мбаппе принял решение о смене клуба, сообщает Le Parisien.

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Килиан Мбаппе в окружении соперников. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Куда перейдет Мбаппе

Форвард сборной Франции готов отказаться от бонуса, который "ПСЖ" готов ему выплатить за лояльность. Это сумма составляет порядка 69 млн евро.

Такие бонусы клуб из Парижа выплачивает своему лидеру практически каждый год. К примеру, прошлым летом Мбаппе получил от "ПСЖ" 80 млн евро. Это убедило француза остаться в команде еще на год и помочь Луису Энрике освоиться на посту нового главного тренера парижан.

Согласно информации журналистов, капитан сборной Франции может подписать предварительное соглашение с новым клубом. "Ливерпуль" надеется воспользоваться ситуацией. В последнее время именно английский клуб является фаворитом в борьбе за Килиана, и представители Мбаппе уже общаются с руководством "красных".

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