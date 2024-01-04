Шахтер нашел замену Судакову и готовит трансфер
Руководство донецкого "Шахтера" рассматривает вариант с трансфером молодого бразильского полузащитника. Он может заменить в украинской команде Георгия Судакова.
Марлон Гомес является одним из кандидатов на переход в донецкий клуб, сообщает O Globo.
В "Шахтере" продолжают искать потенциальную замену полузащитнику Георгию Судакову, который уже в ближайшее время может перейти в "Наполи" или туринский "Ювентус". Недавно "горняки" обратили внимание на молодого бразильского хавбека.
Кто такой Марлон Гомес
Воспитанник "Новос Талантос" шесть последних лет выступает за "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро. В услугах 20-летнего хавбека, у которого есть опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Бразилии, заинтересован не только "Шахтер". За прогрессом футболиста следят скауты "Интера", "Фиорентины", "Вердера" и "Брайтона".
Гомес может сыграть сразу на нескольких позициях в средней линии. Он способен и начинать атаки своей команды, и ассистировать партнерам, и самостоятельно забивать. Контракт Марлона с "Васко" действует до конца 2026 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.
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