Шахтер нашел замену Судакову и готовит трансфер

Марлон Гомес в составе молодежной сборной Бразилии. Фото: instagram.com/marlin10_/

Руководство донецкого "Шахтера" рассматривает вариант с трансфером молодого бразильского полузащитника. Он может заменить в украинской команде Георгия Судакова.

Марлон Гомес является одним из кандидатов на переход в донецкий клуб, сообщает O Globo.

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В "Шахтере" продолжают искать потенциальную замену полузащитнику Георгию Судакову, который уже в ближайшее время может перейти в "Наполи" или туринский "Ювентус". Недавно "горняки" обратили внимание на молодого бразильского хавбека.

Кто такой Марлон Гомес

Воспитанник "Новос Талантос" шесть последних лет выступает за "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро. В услугах 20-летнего хавбека, у которого есть опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Бразилии, заинтересован не только "Шахтер". За прогрессом футболиста следят скауты "Интера", "Фиорентины", "Вердера" и "Брайтона".

Марлон Гомес во время атаки. Фото: instagram.com/marlin10_/

Гомес может сыграть сразу на нескольких позициях в средней линии. Он способен и начинать атаки своей команды, и ассистировать партнерам, и самостоятельно забивать. Контракт Марлона с "Васко" действует до конца 2026 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

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