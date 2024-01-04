Шахтар знайшов заміну Судакову та готує трансфер

Марлон Гомес у складі молодіжної збірної Бразилії. Фото: instagram.com/marlin10_/

Керівництво донецького "Шахтаря" розглядає варіант із трансфером молодого бразильського півзахисника. Він може замінити в українській команді Георгія Судакова.

Марлон Гомес є одним із кандидатів на перехід до донецького клубу, повідомляє O Globo.

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У "Шахтарі" продовжують шукати потенційну заміну півзахиснику Георгію Судакову, який вже найближчим часом може перейти до "Наполі" чи туринського "Ювентуса". Нещодавно "гірники" звернули увагу на молодого бразильського хавбека.

Хто такий Марлон Гомес

Вихованець "Новос Талантос" шість останніх років виступає за "Васко да Гама" з Ріо-де-Жанейро. У послугах 20-річного хавбека, який має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну Бразилії, зацікавлений не лише "Шахтар". За прогресом футболіста стежать скаути "Інтера", "Фіорентини", "Вердера" та "Брайтона".

Марлон Гомес під час атаки. Фото: instagram.com/marlin10_/

Гомес може зіграти відразу на кількох позиціях у середній лінії. Він здатний і розпочинати атаки своєї команди, і асистувати партнерам, і самостійно забивати. Контракт Марлона із "Васко" діє до кінця 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає шість мільйонів євро.

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