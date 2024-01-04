Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар знайшов заміну Судакову та готує трансфер arrow

Шахтар знайшов заміну Судакову та готує трансфер

4 січня 2024 09:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар знайшов заміну Судакову та готує трансфер
Марлон Гомес у складі молодіжної збірної Бразилії. Фото: instagram.com/marlin10_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" розглядає варіант із трансфером молодого бразильського півзахисника. Він може замінити в українській команді Георгія Судакова.

Марлон Гомес є одним із кандидатів на перехід до донецького клубу, повідомляє O Globo.

Читайте також:

У "Шахтарі" продовжують шукати потенційну заміну півзахиснику Георгію Судакову, який вже найближчим часом може перейти до "Наполі" чи туринського "Ювентуса". Нещодавно "гірники" звернули увагу на молодого бразильського хавбека.

Хто такий Марлон Гомес

Вихованець "Новос Талантос" шість останніх років виступає за "Васко да Гама" з Ріо-де-Жанейро. У послугах 20-річного хавбека, який має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну Бразилії, зацікавлений не лише "Шахтар". За прогресом футболіста стежать скаути "Інтера", "Фіорентини", "Вердера" та "Брайтона".

Марлон Гомес
Марлон Гомес під час атаки. Фото: instagram.com/marlin10_/

Гомес може зіграти відразу на кількох позиціях у середній лінії. Він здатний і розпочинати атаки своєї команди, і асистувати партнерам, і самостійно забивати. Контракт Марлона із "Васко" діє до кінця 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає шість мільйонів євро.

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб. 

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті". 

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії. 

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі