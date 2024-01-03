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Лідер Жирони отримає місце у складі Манчестер Сіті

3 січня 2024 15:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Жирони отримає місце у складі Манчестер Сіті
Савіньо та Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/savinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб "Манчестер Сіті" зацікавлений в одному з лідерів іспанської "Жирони". Хосеп Гвардіола хоче надати шанс молодому гравцю каталонської команди.

Савіньо отримає шанс проявити себе у складі "містян", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

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Савіньо виступає за "Жирону" на правах оренди до кінця сезону. Контракт 19-річного бразильця належить французькому "Труа". Цьогорічний сезон півзахисник проводить дуже впевнено. На його рахунку чотири голи та п'ять результативних передач у 18 матчах.

Перехід Савіньо до "Сіті"

"Труа", як і "Манчестер Сіті", входить до мультиклубної системи City Football Group. Це означає, що "містяни" мають пріоритетне право запросити Савіньо, якщо в ньому буде зацікавлений тренерський штаб англійської команди.

Савіо та Ян Коуту
Савіо та Ян Коуту святкують гол. Фото: instagram.com/savinho/

Хосеп Гвардіола вважає, що Савіньо може стати основним футболістом "Манчестер Сіті". При цьому "містяни" хочуть оформити трансфер бразильця вже в січні, проте технічно це буде складно зробити. Згідно з умовами контракту, хавбек має виступати за "Жирону" до кінця сезону.

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