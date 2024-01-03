Лідер Жирони отримає місце у складі Манчестер Сіті
Тренерський штаб "Манчестер Сіті" зацікавлений в одному з лідерів іспанської "Жирони". Хосеп Гвардіола хоче надати шанс молодому гравцю каталонської команди.
Савіньо отримає шанс проявити себе у складі "містян", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.
Савіньо виступає за "Жирону" на правах оренди до кінця сезону. Контракт 19-річного бразильця належить французькому "Труа". Цьогорічний сезон півзахисник проводить дуже впевнено. На його рахунку чотири голи та п'ять результативних передач у 18 матчах.
Перехід Савіньо до "Сіті"
"Труа", як і "Манчестер Сіті", входить до мультиклубної системи City Football Group. Це означає, що "містяни" мають пріоритетне право запросити Савіньо, якщо в ньому буде зацікавлений тренерський штаб англійської команди.
Хосеп Гвардіола вважає, що Савіньо може стати основним футболістом "Манчестер Сіті". При цьому "містяни" хочуть оформити трансфер бразильця вже в січні, проте технічно це буде складно зробити. Згідно з умовами контракту, хавбек має виступати за "Жирону" до кінця сезону.
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