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Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом

3 січня 2024 09:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом
Василь Ломаченко перед поєдинком. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український боксер Василь Ломаченко обирає вдалий момент для того, щоб оголосити про завершення кар'єри. Він міг зробити це ще до оголошення організації бою з Джорджем Камбососом.

Американський тренер Роберт Гарсія розповів, чому український спортсмен хоче піти з боксу, повідомляє ESNEWS.

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Після поразки у бою з Девіном Хейні 35-річний Василь Ломаченко втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Експерти вважають, що іншої можливості поєднати пояси в українця вже не буде.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко на рингу Скриншот YouTube

Ломаченко завершить кар'єру

Роберт Гарсія впевнений, що вік завадить Василю Ломаченку досягти чергових успіхів у спорті. Не виключено, що українець зуміє здобути ще один титул, після чого й оголосить про звільнення з великого спорту.

За інформацією Гарсії, Ломаченко був готовий оголосити про "пенсію" ще до того, як стало відомо про поєдинок з австралійцем Камбососом. Проте українець вирішив битися за вакантний титул та спробувати завершити кар'єру на мажорній ноті. У будь-якому випадку бою в Австралії може стати останнім для Ломаченка.

Протистояння Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка має відбутися у квітні 2024 року.

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