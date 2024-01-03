Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом
Відомий український боксер Василь Ломаченко обирає вдалий момент для того, щоб оголосити про завершення кар'єри. Він міг зробити це ще до оголошення організації бою з Джорджем Камбососом.
Американський тренер Роберт Гарсія розповів, чому український спортсмен хоче піти з боксу, повідомляє ESNEWS.
Після поразки у бою з Девіном Хейні 35-річний Василь Ломаченко втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Експерти вважають, що іншої можливості поєднати пояси в українця вже не буде.
Ломаченко завершить кар'єру
Роберт Гарсія впевнений, що вік завадить Василю Ломаченку досягти чергових успіхів у спорті. Не виключено, що українець зуміє здобути ще один титул, після чого й оголосить про звільнення з великого спорту.
За інформацією Гарсії, Ломаченко був готовий оголосити про "пенсію" ще до того, як стало відомо про поєдинок з австралійцем Камбососом. Проте українець вирішив битися за вакантний титул та спробувати завершити кар'єру на мажорній ноті. У будь-якому випадку бою в Австралії може стати останнім для Ломаченка.
Протистояння Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка має відбутися у квітні 2024 року.
Нагадаємо, Яремчук забив перший гол за "Валенсію" в Ла-Лізі — відео.
"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.
Григорчук розповів, чи перейде Брагару до "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!