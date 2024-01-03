Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом

Василь Ломаченко перед поєдинком. Скриншот YouTube

Відомий український боксер Василь Ломаченко обирає вдалий момент для того, щоб оголосити про завершення кар'єри. Він міг зробити це ще до оголошення організації бою з Джорджем Камбососом.

Американський тренер Роберт Гарсія розповів, чому український спортсмен хоче піти з боксу, повідомляє ESNEWS.

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Василь Ломаченко на рингу Скриншот YouTube

Ломаченко завершить кар'єру

Роберт Гарсія впевнений, що вік завадить Василю Ломаченку досягти чергових успіхів у спорті. Не виключено, що українець зуміє здобути ще один титул, після чого й оголосить про звільнення з великого спорту.

За інформацією Гарсії, Ломаченко був готовий оголосити про "пенсію" ще до того, як стало відомо про поєдинок з австралійцем Камбососом. Проте українець вирішив битися за вакантний титул та спробувати завершити кар'єру на мажорній ноті. У будь-якому випадку бою в Австралії може стати останнім для Ломаченка.

Протистояння Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка має відбутися у квітні 2024 року.

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