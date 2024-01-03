Яремчук забив перший гол за Валенсію в Ла-Лізі — відео

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/valenciacf/

У рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" перемогла на "Месталії" "Вільярреал". Роман Яремчук забив свій перший м'яч у Ла-Лізі.

Форвард левантійців став сьомим українцем у списку гравців, які зуміли відзначитись у Прімері, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Роман Яремчук продовжує освоюватись в іспанській "Валенсії". Він зіграв уже 13 матчів за левантійську команду. Український форвард у кожному новому поєдинку діє дедалі небезпечніше для суперників "кажанів". Його дебютний гол був лише питанням часу.

Перемога "Валенсії" та гол Яремчука

Підопічні Рубена Барахи перемогли вдома "Вільярреал" з рахунком 3:1 та піднялися на дев'яте місце у турнірній таблиці. Роман Яремчук відкрив рахунок уже на четвертій хвилині поєдинку. Українець завершив комбінацію на лівому фланзі влучним ударом у кут воріт із центру штрафного майданчика. Дубль Хосе Луїса Гарсії Вайї з пенальті приніс "кажанам" переконливу перемогу.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Роман Яремчук став сьомим українцем, яким вдавалося забити гол в Іспанії. До нього це робили Віктор Циганков та Артем Довбик ("Жирона"), Артем Кравець ("Гранада"), Євген Коноплянка ("Севілья"), Олександр Яковенко ("Малага") та Сергій Погодін ("Меріда").

Вже в неділю, сьомого січня, у рамках Кубка Іспанії "Валенсія" зіграє на виїзді проти "Картахени".

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