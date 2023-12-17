Яремчука після гри із Барселоною вперше похвалив тренер Валенсії
У сімнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграла у нічию з "Барселоною" (1:1). З перших хвилин грав український форвард "кажанів" Роман Яремчук.
Після матчу головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха прокоментував гру Яремчука. Слова фахівця навів портал AS.
Зазначимо, що Яремчук міг забити на початку матчу, а потім його замінили на 61-й хвилині.
La tener Yaremchuk ⚽ #ValenciaBarça 🦇🔵🔴 #LaLigaHighlights pic.twitter.com/HLiYENrmxH— Valencia CF (@valenciacf) December 16, 2023
Яремчуком задоволений головний тренер
За словами Барахи, Яремчук за відведений час зробив те, що від нього хотіли. Як виявилося, тренер просив Романа багато працювати у пресингу.
"Роман доклав величезних зусиль, зіграв на максимум, пресингував, коли треба було, а потім намагався грати вертикально", — сказав тренер.
За словами Барахи, рання заміна Яремчука була пов'язана з його здоров'ям та ризиком посилення травми.
"Заміна була пов'язана з тим, що ми не хотіли ризикувати його травмою. Заміна була через обережність", — додав фахівець.
Нинішнього сезону Яремчук провів за "Валенсію" 13 матчів, у яких забив один гол.
Нагадаємо, наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство "Жирони".
Руслан Малиновський допоміг "Дженоа" сенсаційно відібрати очки у "Ювентуса".
У футболіста зупинилося серце у матчі з командою Забарного.
"Шахтар" взимку хоче позбутися Шведа, Петряка та ще трьох футболістів.
Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.
Читайте Новини.LIVE!