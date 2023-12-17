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Яремчука після гри із Барселоною вперше похвалив тренер Валенсії

17 грудня 2023 16:02
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Агабекян Карен
редактор
Яремчука після гри із Барселоною вперше похвалив тренер Валенсії
Роман Яремчук проти захисників "Барселони" Фото: REUTERS/Pablo Morano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У сімнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграла у нічию з "Барселоною" (1:1). З перших хвилин грав український форвард "кажанів" Роман Яремчук.

Після матчу головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха прокоментував гру Яремчука. Слова фахівця навів портал AS.

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Зазначимо, що Яремчук міг забити на початку матчу, а потім його замінили на 61-й хвилині.

Яремчуком задоволений головний тренер

За словами Барахи, Яремчук за відведений час зробив те, що від нього хотіли. Як виявилося, тренер просив Романа багато працювати у пресингу.

"Роман доклав величезних зусиль, зіграв на максимум, пресингував, коли треба було, а потім намагався грати вертикально", — сказав тренер.

За словами Барахи, рання заміна Яремчука була пов'язана з його здоров'ям та ризиком посилення травми.

"Заміна була пов'язана з тим, що ми не хотіли ризикувати його травмою. Заміна була через обережність", — додав фахівець.

Нинішнього сезону Яремчук провів за "Валенсію" 13 матчів, у яких забив один гол.

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