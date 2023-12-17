Лунин не сыграет с Вильярреалом — Анчелотти изменил мнение в пользу Кепы
По позиции голкипера в мадридском "Реале" главный тренер Карло Анчелотти никак не определится. Поэтому украинский вратарь Андрей Лунин может снова впасть в немилость.
Авторитетное издание Marca сообщило, что в матче с "Вильярреалом" снова сыграет Кепа Аррисабалага.
Лунин снова останется на скамейке
По информации источника, 17 декабря на матч с "Вильярреалом" Анчелотти поставит в старте Кепу Аррисабалагу, игравшего в последнем матче Лиги чемпионов против "Униона".
Несмотря на то, что Лунин успешно провел период, когда Кепа был травмирован, Анчелотти ему не доверяет.
"Источники сообщили, что сегодня вечером выберут Кепу, а не Лунина, несмотря на отличную игру украинца в матче с "Бетисом"", — говорится в сообщении.
В этом сезоне Лунин сыграл в восьми матчах за "Реал", в которых пропустил четыре гола. При этом он в четырех играх оставил ворота сухими.
Отметим, ранее несколько источников сообщали, что Лунин станет основным голкипером "Реала", несмотря на возвращение Кепы.
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