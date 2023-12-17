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Лунин не сыграет с Вильярреалом — Анчелотти изменил мнение в пользу Кепы

17 декабря 2023 14:41
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Агабекян Карен
редактор
Лунин не сыграет с Вильярреалом — Анчелотти изменил мнение в пользу Кепы
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По позиции голкипера в мадридском "Реале" главный тренер Карло Анчелотти никак не определится. Поэтому украинский вратарь Андрей Лунин может снова впасть в немилость.

Авторитетное издание Marca сообщило, что в матче с "Вильярреалом" снова сыграет Кепа Аррисабалага.

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Лунин снова останется на скамейке

По информации источника, 17 декабря на матч с "Вильярреалом" Анчелотти поставит в старте Кепу Аррисабалагу, игравшего в последнем матче Лиги чемпионов против "Униона".

Несмотря на то, что Лунин успешно провел период, когда Кепа был травмирован, Анчелотти ему не доверяет.

"Источники сообщили, что сегодня вечером выберут Кепу, а не Лунина, несмотря на отличную игру украинца в матче с "Бетисом"", — говорится в сообщении.

В этом сезоне Лунин сыграл в восьми матчах за "Реал", в которых пропустил четыре гола. При этом он в четырех играх оставил ворота сухими.

Отметим, ранее несколько источников сообщали, что Лунин станет основным голкипером "Реала", несмотря на возвращение Кепы.

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