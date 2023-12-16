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Шахтар взимку хоче позбутися Шведа, Петряка та ще трьох футболістів

16 грудня 2023 08:16
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар взимку хоче позбутися Шведа, Петряка та ще трьох футболістів
Мар'ян Швед. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поки невідомо, кого донецький "Шахтар" намагатиметься купити в зимове трансферне вікно. Але є інформація про гравців, які стали зайвими для клубу.

Імена непотрібних "Шахтарю" гравців повідомили в ТаТоТаке.

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Зазначимо, що "Шахтар" наразі йде четвертим в УПЛ з відставанням в 3 очки від "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому у "гірників" є дві гри запасі.

Трансферний розпродаж "Шахтаря"

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "Шахтар" займеться кадровою чисткою від людей, які не мають шансів грати, але отримують зарплатню, та "тхнуть як футболісти".

Ймовірно, під словом "тхнуть" Співаковський мав на увазі, що жаліються на відсутність ігрової практики та псують атмосферу в роздягальні.

Наразі у команді є лист з п'яти гравців, яким будуть шукати нове місце роботи.

"Це молоді Козик та Глущенко й більш досвідчені гравці. Це насамперед, Іван Петряк, Мар’ян Швед та Дмитро Топалов. Думаю, що всі ці гравці, а особливо Топалов, будуть цікаві багатьом українським клубам", — сказав Співаковський.

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