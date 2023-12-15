Зинченко тянет Арсенал вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Украинский левый защитник Александр Зинченко по многим показателям является одним из лучших игроков лондонского "Арсенала". При этом его игра в защите желает быть лучше.

На этом во время подкаста The Kelly and Wrighty Show обратил внимание бывший игрок сборной Англии, "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Оуэн Харгривз, слова которого приводит "Украинский футбол".

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По словам Харгривза, Арсенал имеет хороших игроков, чтобы победить в чемпионате Англии, но Зинченко является их единственной слабостью.

"Честно говоря, я считаю, что это единственная слабость "Арсенала". Я думаю, что остальная команда достаточно хороша, чтобы выиграть чемпионат", — сказал Оуэн.

Также Харгривз отметил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета пытается играть в тот же футбол, который пропагандирует Хосеп Гвардиола.

"Я не удивлюсь, если Эду и Микель Артета думают так: "Мы возьмем еще одного центрального защитника и будем играть, как Пеп? Или возьмем классического левого защитника?", — отметил бывший футболист.

Отметим, что именно Гвардиола перевел Зинченко из центра полузащиты на левый фланг защиты.

27-летний Зинченко в этом сезоне в 21 матче за "Арсенал" забил гол и сделал ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.

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