Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко тянет Арсенал вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца arrow

Зинченко тянет Арсенал вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца

15 декабря 2023 08:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зинченко тянет Арсенал вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник Александр Зинченко по многим показателям является одним из лучших игроков лондонского "Арсенала". При этом его игра в защите желает быть лучше.

На этом во время подкаста The Kelly and Wrighty Show обратил внимание бывший игрок сборной Англии, "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Оуэн Харгривз, слова которого приводит "Украинский футбол".

Читайте также:
Александр Зинченко
Зинченко в матче АПЛ. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Зинченко — Ахиллесова пятая "Арсенала"

По словам Харгривза, Арсенал имеет хороших игроков, чтобы победить в чемпионате Англии, но Зинченко является их единственной слабостью.

"Честно говоря, я считаю, что это единственная слабость "Арсенала". Я думаю, что остальная команда достаточно хороша, чтобы выиграть чемпионат", — сказал Оуэн.

Также Харгривз отметил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета пытается играть в тот же футбол, который пропагандирует Хосеп Гвардиола.

"Я не удивлюсь, если Эду и Микель Артета думают так: "Мы возьмем еще одного центрального защитника и будем играть, как Пеп? Или возьмем классического левого защитника?", — отметил бывший футболист.

Отметим, что именно Гвардиола перевел Зинченко из центра полузащиты на левый фланг защиты.

27-летний Зинченко в этом сезоне в 21 матче за "Арсенал" забил гол и сделал ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.

Напомним, УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков.

"Барселона" украдет тренера у Цыганкова и Довбика.

Маурис Почеттино разозлился на Мудрика — известна причина.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Второй после Шевченко, как Сикан, вошел в историю украинского футбола.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме