Барселона вкраде тренера у Циганкова та Довбика

Мічел Санчес та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Керівництво іспанської "Барселони" незадоволене роботою своєї легенди Хаві Ернандеса. У клубі вже почали шукати заміну.

Першим у списку стоїть головний тренер "Жирони" Мічел Санчес, повідомив інсайдер Франсуа Гальярдо.

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Зазначимо, що Хаві минулого сезону повернув чемпіонство "Барселоні", але в нинішньому сезоні команда йде лише четвертою, маючи відставання в 7 очок від "Жирони".

Dovbyk score,, Girona 1:0

Draft ur cooking meme we gonna fest tonight



((Man U Congratulations David)) pic.twitter.com/j17ejHYJBE — wᴇᴀʟᴛʜ_ᴛᴇcʜ™ (@Wealth__X) December 10, 2023

У "Жирони" вкрадуть головного тренера

За інформацією джерела, представники "Барселони", починаючи з жовтня, провели три зустрічі з головним тренером "Жирони", де обговорювалася співпраця.

На цю мить відомо, що якщо Мічел погодиться на перехід, це станеться не раніше літа 2024 року.

У разі передчасного звільнення Хаві команду до кінця сезону тренуватиме Рафа Маркес. Йому буде надано статус "виконувача обов'язків" головного тренера.

Зазначимо, що у крайньому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" з рахунком 2:4 програла "Жироні". У наступному ж матчі вони поступилися "Антверпену" (2:3) у Лізі чемпіонів.

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