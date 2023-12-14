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Барселона украдет тренера у Цыганкова и Довбика

14 декабря 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Барселона украдет тренера у Цыганкова и Довбика
Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Руководство испанской "Барселоны" недовольно работой своей легенды Хави Эрнандеса. В клубе уже начали искать замену.

Первым в списке стоит главный тренер "Жироны" Мичел Санчес, сообщил инсайдер Франсуа Гальярдо.

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Отметим, что Хави в прошлом сезоне вернул чемпионство "Барселоне", но в нынешнем сезоне команда идет лишь четвертой, имея отставание в 7 очков от лидирующей "Жироны".

У "Жироны" украдут главного тренера

По информации источника, представители "Барселоны" начиная с октября провели три встречи с главным тренером "Жироны", где обсуждалось сотрудничество.

На текущий момент известно, что если Мичел согласится на переход, то это случится не ранее лета 2024 года.

В случае преждевременного увольнения Хави команду до конца сезона будет тренировать Рафа Маркес. Ему будет предоставлен статус "исполняющего обязанности" главного тренера.

Отметим, что в крайнем туре чемпионата Испании "Барселона" со счетом 2:4 проиграла "Жироне". В следующем же матче они уступили "Антверпену" (2:3) в Лиге чемпионов.

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Интерес к Артему Довбику подтвердили еще два европейских гранда.

Футболист "Динамо" вошел в список самых быстрых игроков в мире.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

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