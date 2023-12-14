Барселона украдет тренера у Цыганкова и Довбика
Руководство испанской "Барселоны" недовольно работой своей легенды Хави Эрнандеса. В клубе уже начали искать замену.
Первым в списке стоит главный тренер "Жироны" Мичел Санчес, сообщил инсайдер Франсуа Гальярдо.
Отметим, что Хави в прошлом сезоне вернул чемпионство "Барселоне", но в нынешнем сезоне команда идет лишь четвертой, имея отставание в 7 очков от лидирующей "Жироны".
Dovbyk score,, Girona 1:0 Barcelona— wᴇᴀʟᴛʜ_ᴛᴇcʜ™ (@Wealth__X) December 10, 2023
Draft ur cooking meme we gonna fest tonight
(( Man U Congratulations David )) pic.twitter.com/j17ejHYJBE
У "Жироны" украдут главного тренера
По информации источника, представители "Барселоны" начиная с октября провели три встречи с главным тренером "Жироны", где обсуждалось сотрудничество.
На текущий момент известно, что если Мичел согласится на переход, то это случится не ранее лета 2024 года.
В случае преждевременного увольнения Хави команду до конца сезона будет тренировать Рафа Маркес. Ему будет предоставлен статус "исполняющего обязанности" главного тренера.
Отметим, что в крайнем туре чемпионата Испании "Барселона" со счетом 2:4 проиграла "Жироне". В следующем же матче они уступили "Антверпену" (2:3) в Лиге чемпионов.
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