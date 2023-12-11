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Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас

11 декабря 2023 15:27
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас
Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко начал этот сезон в качестве игрока ротации. При этом после 16 туров он стал не просто основным игроком, а одной из звезд своего клуба.

Миколенко рассказал пресс-службе клуба, что ему мешало показывать такую хорошую игру в первые полтора года в клубе.

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По словам Миколенко, в начале выступлений в "Эвертоне" ему помешала травма, полученная в январе 2022 года на тренировке перед игрой с "Астон Виллой".

"У меня заболело бедро. Тогда я только перешел в клуб и хотел играть. К счастью, я мог играть и терпеть дискомфорт. Но оно мешало выполнять весь диапазон движений.

При этом я пропустил конец прошлого сезона из-за другой травмы. У меня были проблемы с четырехглавой мышцей бедра, но потом, когда я выступил за национальную сборную, то обострилась старая проблема", — рассказал Миколенко.

Игрок отметил, что чувствовал дискомфорт около 18 месяцев и вылечился только после того как нашел специалиста, который действительно помог.

Также Виталий рассказал, что пропустил первые четыре игры в сезоне не из-за недоверия тренера, а из-за завершения реабилитации и отсутствия необходимой физической формы после пропущенных сборов.

В этом сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах, в которых забил два гола.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленко.

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