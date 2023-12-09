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Динамо готує трансфер зірки Дніпра-1

9 грудня 2023 15:29
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Агабекян Карен
редактор
Динамо готує трансфер зірки Дніпра-1
Олексій Гуцуляк. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" шукає гравців, які можуть поповнити команду до зимового трансферного вікна. Оскільки з іноземцями домовлятися у клубі не можуть, то погляд упав на УПЛ.

Першим клубом-донором стане "Дніпро-1", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал "Футбольна Хата".

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"Динамо" почне з вінгера

За інформацією джерела, київське "Динамо" у зимове трансферне вікно спробує придбати вінгера "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка.

Раніше інтрес до Гуцуляка також приписували львівським "Карпатам", які хочуть повернути до "міста лева" місцевого футболіста, який зумів стати зіркою УПЛ.

Цього сезону Гуцуляк у 23 матчах забив п'ять м'ячів і зробив три гольові передачі. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює його вартість у 1,8 млн євро.

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