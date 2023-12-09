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Динамо готовит трансфер звезды Днепра-1

9 декабря 2023 15:29
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Агабекян Карен
редактор
Динамо готовит трансфер звезды Днепра-1
Алексей Гуцуляк. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" ищет игроков, которые могут пополнить команду в зимнее трансферное окно. Поскольку с иностранцами договариваться в клубе не могут, то взгляд пал на УПЛ.

Первым клубом-донором станет "Днепр-1", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Футбольна Хата.

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"Динамо" начнет с вингера

По информации источника, киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно предпримет попытку приобрести вингера "Днепра-1" Алексея Гуцуляка.

Ранее инетрес к Гуцуляку также приписывали львовским "Карпатам", которые хотят вернуть в "город льва" местного футболиста, сумевшего стать звездой УПЛ.

В текущем сезоне Гуцуляк у 23 матчах забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.

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