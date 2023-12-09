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Миколенка чекають в Іспанії — коли відбудеться трансфер

9 грудня 2023 08:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенка чекають в Іспанії — коли відбудеться трансфер
Миколенко у матчі проти "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко може залишити Прем'єр-лігу наприкінці цього сезону. На молодого футболіста звернули увагу іспанські клуби.

Миколенко має відразу два варіанти для продовження кар'єри в Ла-Лізі, повідомляє Marca.

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Віталій Міколенко перейшов до "Евертона" у січні 2022 року, а вже цього сезону став повноцінним лідером команди з Ліверпуля. Він забив два голи та регулярно отримує похвалу і від уболівальників, і від експертів.

Віталій Миколенко
Миколенко проти Трип'єра. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Куди може перейти Миколенко

Англійська команда виборює виживання в Прем'єр-лізі. За підсумками 15 турів "іриски" випереджають зону вильоту на одне очко. Нещодавно з команди зняли десять балів за порушення фінансової звітності.

Якщо "Евертон" все ж таки вилетить з АПЛ, керівництво клубу буде змушене продати кілька футболістів. Серед них був і Віталій Миколенко. У послугах 24-річного гравця зацікавлені одразу два іспанські клуби.

Йдеться про каталонську "Барселону" та мадридський "Атлетіко". Обидві команди шукають лівого захисника, який надійно грає в обороні та вміє підключатися до атак. Орієнтовна трансферна вартість Миколенка становить 25 млн євро.

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