Шовковський назвав майбутніх лідерів київського Динамо

Гравці перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував гру молодих футболістів команди. Наставник виділив кілька підопічних, які в майбутньому можуть претендувати на роль лідерів біло-синіх.

Шовковський назвав три прізвища, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Динамо" виграло три матчі поспіль після того, як Олександр Шовковський змінив біля керма команди Мірчу Луческу. Президент клубу Ігор Суркіс вважає, що новий наставник зумів змусити футболістів розслабитись.

Антон Царенко завдає удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Майбутні лідери "Динамо"

Після перемоги над "Металістом 1925" Олександра Шовковського попросили прокоментувати гру молодих футболістів команди. Прозвучали прізвища Назара Волошина, який зробив у цьому поєдинку дубль, а також Антона Царенка та Самби Діалло.

Наставник "біло-синіх" наполягає на тому, щоб кожен футболіст команди прагнув прогресувати та втілювати вимоги тренерського штабу та керівництва клубу. Це допоможе гравцям заявити про свої лідерські якості в "Динамо" або будь-якій іншій команді.

"Одне із завдань, яке стоїть перед нами - це виховання нових, молодих футболістів, щоб вони грали на найвищому рівні", — розповів Олександр Шовковський.

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