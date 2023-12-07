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Шовковський назвав головну причину перемоги Динамо над Металістом 1925

7 грудня 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський назвав головну причину перемоги Динамо над Металістом 1925
Олександр Шовковський перед грою. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу над "Металістом 1925". Це вже третій поспіль тріумф команди під керівництвом молодого наставника.

"Динамо" продовжує підніматися за турнірною таблицею УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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"Динамо" перемогло "Металіст 1925" з рахунком 4:2 завдяки дублю Назара Волошина, а також голам Ваната та Дячука. Весь другий тайм київська команда відіграла у чисельній більшості. Тренерський штаб "біло-синіх" здивував вибором стартового складу на поєдинок.

Що Шовковський розповів про гру "Динамо"

Місце у воротах "Динамо" посів Руслан Нещерет. Олександр Шовковський пояснив, що молодий голкіпер добре виявив себе на тренуваннях і заслужив місце в основному складі. При цьому з Георгієм Бущаном все гаразд, він не має проблем зі здоров'ям.

Динамо Київ
Футболісти під час виконання національного гімну. Скриншот 2+2

Наставник "Динамо" зазначив, що у цьому матчі гравці київської команди більш активно йшли до воріт суперника під час штрафних ударів. Однак у цьому компоненті "біло-синім" ще є над чим працювати. Також Шовковський хотів би побачити, як його підопічні б'ють пенальті.

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