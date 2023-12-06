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Циганков та Мартінес підуть із Жирони до топклубу — коли це станеться

6 грудня 2023 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков та Мартінес підуть із Жирони до топклубу — коли це станеться
Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншій команді. Ним цікавиться один із грандів європейського футболу.

Разом із Циганковим "Жирона" може продати правого захисника Арнау Мартінеса, повідомляє Bild.

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Влітку наступного року мюнхенська "Баварія" має намір посилити склад. З цією метою чинні чемпіони Німеччини запросять одразу кілька нових футболістів. Два з них цього сезону представляють іспанську "Жирону".

Арнау Мартінес
Арнау Мартінес на тренуванні. Фото: instagram.com/arnaueti4/

Деталі трансферу Арнау та Циганкова

Ще кілька тижнів тому стало відомо про інтерес "Баварії" до хавбека збірної України. Наразі німецькі журналісти повідомляють, що Томас Тухель хоче попрацювати ще й із 20-річним каталонським захисником.

Арнау Мартінес зіграв за "Жирону" цього сезону 11 поєдинків, у яких зробив три результативні передачі. На рахунку Віктора Циганкова три голи та два асисти у 13 матчах.

"Баварія" готова заплатити за обох гравців близько 50 млн євро, проте "Жирона" захоче заробити більше грошей на продажі лідерів команди.

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