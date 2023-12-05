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Кучер може очолити відомий український клуб

5 грудня 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кучер може очолити відомий український клуб
Олександр Кучер на пресконференції. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Металіста" та "Дніпра-1" Олександр Кучер був присутнім на одному з матчів чемпіонату України з футболу. Команда, за грою якої спостерігав фахівець, перебуває у кризі.

Кучер уже готовий повернутися до активної тренерської роботи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "УПЛ жива".

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У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги "Зоря" зіграла внічию з "Рухом" із рахунком 0:0. На трибуні за ходом протистояння спостерігав начальник луганського клубу Ігор Гузь у компанії безробітного тренера Олександра Кучера.

Олександр Кучер
Кучер під час тренування. Фото: пресслужба "Дніпро-1"

Повернення Кучера до УПЛ

Колишнього наставника "Дніпра-1" звільнили з цього клубу в серпні 2023-го року через провальний старт команди в новому сезоні. Проте вже найближчим часом 41-річний фахівець може повернутися до роботи.

Одним із клубів, до яких сватають Кучера, є "Зоря". Луганська команда не може виграти з кінця жовтня Ще нещодавно керівництво клубу заявило про те, що наставник команди Юрій Коваль не вичерпав кредит довіри, проте останні невдачі можуть призвести до швидкої зміни тренера у "Зорі".

Під керівництвом Коваля луганська команда програла три із чотирьох матчів. Ще один поєдинок "Зоря" звела внічию.

У наступному турі луганці зіграють на виїзді проти "Кривбасу". Поєдинок відбудеться у суботу, дев'ятого грудня, о 15.00.

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