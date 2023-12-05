Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки з тренером Аль-Насра

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Головний тренер саудівського "Аль-Насра" Луїш Каштру натякнув на проблеми в команді, пов'язані з Кріштіану Роналду. Португалець не потрапив до заявки на важливий матч.

Роналду пропустить поєдинок азіатської Ліги чемпіонів, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Кріштіану Роналду не зіграє за "Аль-Наср" у матчі шостого туру групового етапу азіатської Ліги чемпіонів. "Аль-Наср" вже гарантував собі місце у плей-офф турніру, тому португалець не поїхав із командою до Таджикистану на гру зі "Істіклолом".

Луїш Каштра на тренуванні. Фото: instagram.com/alnassr/

Що Каштру сказав про Роналду

Проте тренер "Аль-Насра" Луїш Каштру неоднозначно відреагував на запитання про відсутність Кріштіану Роналду у заявці команди. Він підвищив голос на журналістів і навіть почав їх ображати.

Каштру заявив, що не є особистим уболівальником Роналду і не відповідатиме на всі запитання, пов'язані з Кріштіану. Тренер пояснив, що всі рішення ухвалюються з користю для команди.

Пізніше, коли емоції наставника охолонули, він пояснив, що розуміє прикрощі вболівальників з Таджикистану, які чекали на появу на полі зіркового гравця. Однак для" Аль-Насра" буде краще, якщо Кріштіану пропустить матч.

Після цього португальські журналісти припустили, що між Роналду та Каштру назріває конфлікт. Деякі представники преси навіть встигли написати, що сам Кріштіану, напевно, є винуватцем інциденту.

Нагадаємо, керівництво "Реалу" готове запропонувати Луніну новий контракт.

Судакова звинуватили у тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.

"Челсі" вирішив продати Мудрика в січні.