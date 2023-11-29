Дружина та син Роналду обрали інший вид спорту замість футболу
Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди у саудівському "Аль-Насрі". Водночас його родина відкрила для себе інший вид спорту.
Джорджина Родрігес із сином побували в ОАЕ на відомій спортивній події, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт моделі.
В Абу-Дабі провели Гран-прі Формули-1. Переможцем етапу чемпіонату світу з шосейно-кільцевих перегонів став нідерландський спортсмен Макс Фертаппен (він же стартував із поула та продемонстрував найшвидше коло. — Ред.). На другому місці опинився Шарль Леклер із Ferrari, третє місце посів британець Джордж Рассел.
Родина Роналду на Формулі-1
Джорджіна Родрігес та син Кріштіану Роналду відвідали Гран-прі Абу-Дабі. Коли португальський футболіст готувався до важливого матчу, Джорджіна Родрігес з дитиною позувала на стадіоні в ОАЕ. Мама із сином зробили багато фотографій. Хлопчик навіть посидів у одному із гоночних болідів.
Наступного дня Кріштіану Роналду зіграв у складі "Аль-Насра" з іранським "Персеполісом" у рамках азіатської Ліги чемпіонів. Команда Луїша Каштру залишилася у меншості на 17-й хвилині після вилучення Алі Алавджамі. Матч завершився без голів.
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