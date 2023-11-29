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Дружина та син Роналду обрали інший вид спорту замість футболу

29 листопада 2023 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина та син Роналду обрали інший вид спорту замість футболу
Джорджіна та Метью Роналду в Абу-Дабі. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди у саудівському "Аль-Насрі". Водночас його родина відкрила для себе інший вид спорту.

Джорджина Родрігес із сином побували в ОАЕ на відомій спортивній події, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт моделі.

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Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес та Метью. Фото: instagram.com/georginagio/

Родина Роналду на Формулі-1

Джорджіна Родрігес та син Кріштіану Роналду відвідали Гран-прі Абу-Дабі. Коли португальський футболіст готувався до важливого матчу, Джорджіна Родрігес з дитиною позувала на стадіоні в ОАЕ. Мама із сином зробили багато фотографій. Хлопчик навіть посидів у одному із гоночних болідів.

Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес з дитиною в ОАЕ. Фото: instagram.com/georginagio/

Наступного дня Кріштіану Роналду зіграв у складі "Аль-Насра" з іранським "Персеполісом" у рамках азіатської Ліги чемпіонів. Команда Луїша Каштру залишилася у меншості на 17-й хвилині після вилучення Алі Алавджамі. Матч завершився без голів.

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