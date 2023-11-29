Дружина та син Роналду обрали інший вид спорту замість футболу

Джорджіна та Метью Роналду в Абу-Дабі. Фото: instagram.com/georginagio/

Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди у саудівському "Аль-Насрі". Водночас його родина відкрила для себе інший вид спорту.

Джорджина Родрігес із сином побували в ОАЕ на відомій спортивній події, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт моделі.

Читайте також:

В Абу-Дабі провели Гран-прі Формули-1. Переможцем етапу чемпіонату світу з шосейно-кільцевих перегонів став нідерландський спортсмен Макс Фертаппен (він же стартував із поула та продемонстрував найшвидше коло. — Ред.). На другому місці опинився Шарль Леклер із Ferrari, третє місце посів британець Джордж Рассел.

Джорджіна Родрігес та Метью. Фото: instagram.com/georginagio/

Родина Роналду на Формулі-1

Джорджіна Родрігес та син Кріштіану Роналду відвідали Гран-прі Абу-Дабі. Коли португальський футболіст готувався до важливого матчу, Джорджіна Родрігес з дитиною позувала на стадіоні в ОАЕ. Мама із сином зробили багато фотографій. Хлопчик навіть посидів у одному із гоночних болідів.

Джорджіна Родрігес з дитиною в ОАЕ. Фото: instagram.com/georginagio/

Наступного дня Кріштіану Роналду зіграв у складі "Аль-Насра" з іранським "Персеполісом" у рамках азіатської Ліги чемпіонів. Команда Луїша Каштру залишилася у меншості на 17-й хвилині після вилучення Алі Алавджамі. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може покинути "Борнмут" вже у січні.

"Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена.

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.