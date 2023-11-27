Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину

Микола Шапаренко у спортзалі. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко продовжує відновлюватися від однієї зі своїх травм. Рік тому він міг перейти до "Інтеру", а тепер кар'єра футболіста опинилася під загрозою.

Лікар Дмитро Бебелюк, який входив до медичного штабу "Руху", у своєму Telegram-каналі розповів про головну помилку Шапаренка.

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Молодий півзахисник був одним із лідерів київського клубу перед тим, як отримав травму. Микола Шапаренко порвав хрестоподібні зв'язки коліна на початку минулого сезону. Це завадило йому перейти до міланського "Інтеру" і поставило під питання подальшу кар'єру футболіста.

Микола Шапаренко у грі за "Динамо". Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Серйозна травма Шапаренка

Спортивний лікар Дмитро Бебелюк розповів, що "Інтер" відмовився від ідеї трансферу Миколи Шапаренка. Проблема полягала в тому, що нерадзуррі не змогли запросити гравця саме в той момент, коли він був потрібен. До того ж італійський клуб не має гарантій того, що півзахисник зможе вийти на свій колишній рівень.

Лікар пояснив, що це стандартна практика для клубів під час роботи над трансферами. Як виявилося, "Інтер" мав рацію. Шапаренко після травми відновлювався цілий рік і досі не може увійти до ігрового ритму. До того ж він отримав нову травму.

Ба більше — незрозуміло, як далі розвиватиметься ігрова кар'єра футболіста. Не виключено, що вона так і не зможе вийти на свій колишній рівень.

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