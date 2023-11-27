Український суддя Балакін працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Микола Балакін у матчі "Шахтаря" з "Оболонню". Фото: УНІАН

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначить українську бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів. Микола Балакін працюватиме на поєдинку п'ятого туру групового етапу ЛЧ.

Балакін стане першим за довгий час українцем, який отримає таке призначення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Читайте також:

Попереднім суддею з України, який працював на грі Ліги чемпіонів, був Василь Мельничук. Він обслуговував поєдинок норвезького "Русенборга" з "Атлетиком" із Більбао. Це було 25 років тому, у сезоні 1998/1999.

Микола Балакін під час гри УПЛ. Фото: УНІАН

Що відомо про Балакіна

Український рефері із Київської області є представником відомої суддівської династії. З 2016 року Микола Балакін є рефері ФІФА.

Молодий 34-річний арбітр вже обслуговував два поєдинки групового раунду Ліги Європи, матч кваліфікації Ліги Європи, а також дві гри відбірної кампанії до Ліги конференцій.

Балакін у середньому показує 5,6 жовті картки за матч. Він продемонстрував понад п'ять попереджень у трьох з останніх чотирьох поєдинках. У десяти останніх матчах він нікого не видаляв із поля. У шести з дев'яти поєдинків українець призначав щонайменше один пенальті.

Поки не відомо, який саме матч Ліги чемпіонів судитиме Микола Балакін. Його асистентами на грі стануть Дмитро Запороженко та Олександр Беркут.

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Відомий європейський клуб хоче купити зірку УПЛ.

"Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.

Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.