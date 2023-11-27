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Украинский судья Балакин будет работать на матче Лиги чемпионов

27 ноября 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский судья Балакин будет работать на матче Лиги чемпионов
Николай Балакин в матче "Шахтера" с "Оболонью". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначит украинскую бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов. Николай Балакин будет работать на поединке пятого тура группового этапа ЛЧ.

Балакин станет первым за долгое время украинцем, который получит такое назначение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Предыдущим судьей из Украины, который работал на игре Лиги чемпионов, был Василий Мельничук. Он обслуживал поединок норвежского "Русенборга" с "Атлетиком" из Бильбао. Это было 25 лет назад, в сезоне 1998/1999. 

Николай Балакин
Николай Балакин во время игры УПЛ. Фото: УНИАН

Что известно про Балакина

Украинский рефери из Киевской области является представителем известной судейской династии. С 2016-го года Николай Балакин является рефери ФИФА. 

Молодой 34-летний арбитр уже обслуживал два поединка группового раунда Лиги Европы, матч квалификации Лиги Европы, а также две игры отборочной кампании в Лигу конференций.

Балакин в среднем показывает 5,6 желтые карточки за матч. Он продемонстрировал больше пяти предупреждений в трех из последних четырех поединках. В десяти последних матчах он никого не удалял с поля. В шести из девяти поединков украинец назначал как минимум один пенальти. 

Пока не известно, какой именно матч Лиги чемпионов будет судить Николай Балакин. Его ассистентами на игре станут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ. 

"Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель. 

Судаков определился с новым клубом — о чем речь. 

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