Зинченко попал в список пяти лучших футболистов в мире

Александр Зинченко. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, не являющийся профильным левым защитником, вошел в перечень лучших игроков на этой позиции. Украинец впервые получил подобное признание.

Соответствующий рейтинг опубликовало издание Four Four Two.

Читайте также:

Зинченко в пятерке лучших

В рейтинге из десяти лучших левых защитников 26-летний Зинченко занял четвертую позицию.

В Four Four Two отметили, что Зинченко прогрессирует как левый защитник, хотя все думали, что ему доверят позицию в центре полузащиты.

"Украинец преуспевал на позиции левого защитника, когда "канониры" навязали "Манчестер Сити" борьбу за титул Премьер-лиги 2022/2023 гг.

Подбирая мяч на левом фланге защиты и смещаясь в центр поля, украинская звезда способна контролировать игру с помощью прекрасного точного паса, обеспечивая прочную базу для защиты", — говорится в сообщении авторов рейтинга.

Также в игре Зинченко отметили его умение разрывать линии защиты соперника своими передачами.

Топ-10 левых защитников мира:

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария").

2. Тео Эрнандес ("Милан")

3. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

4. Александр Зинченко ("Арсенал")

5. Дестини Удоджи ("Тоттенхэм")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Ферлан Мэнди ("Реал Мадрид")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Первис Эступиньян ("Брайтон")

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Георгий Судаков определился с новым клубом — о чем идет речь.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.