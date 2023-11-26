Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко попал в список пяти лучших футболистов в мире arrow

Зинченко попал в список пяти лучших футболистов в мире

26 ноября 2023 14:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зинченко попал в список пяти лучших футболистов в мире
Александр Зинченко. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, не являющийся профильным левым защитником, вошел в перечень лучших игроков на этой позиции. Украинец впервые получил подобное признание.

Соответствующий рейтинг опубликовало издание Four Four Two.

Читайте также:

Зинченко в пятерке лучших

В рейтинге из десяти лучших левых защитников 26-летний Зинченко занял четвертую позицию.

В Four Four Two отметили, что Зинченко прогрессирует как левый защитник, хотя все думали, что ему доверят позицию в центре полузащиты.

"Украинец преуспевал на позиции левого защитника, когда "канониры" навязали "Манчестер Сити" борьбу за титул Премьер-лиги 2022/2023 гг.

Подбирая мяч на левом фланге защиты и смещаясь в центр поля, украинская звезда способна контролировать игру с помощью прекрасного точного паса, обеспечивая прочную базу для защиты", — говорится в сообщении авторов рейтинга.

Также в игре Зинченко отметили его умение разрывать линии защиты соперника своими передачами.

Топ-10 левых защитников мира:

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария").

2. Тео Эрнандес ("Милан")

3. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

4. Александр Зинченко ("Арсенал")

5. Дестини Удоджи ("Тоттенхэм")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Ферлан Мэнди ("Реал Мадрид")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Первис Эступиньян ("Брайтон")

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Георгий Судаков определился с новым клубом — о чем идет речь.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме