Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков викликав інтерес ще одного європейського гранда. Трансфер хавбека може відбутися вже за пів року.

"Жирона" готова продати Циганкова за великі гроші, повідомляє Diario AS.

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Віктор Циганков перейшов до "Жирони" трохи менш як рік тому і швидко став одним із лідерів іспанської команди. Проте клуб готовий продати українського футболіста, навіть попри те, що він впливає на результати своєю грою на полі.

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Трансфер Циганкова

Ще одним клубом, який зацікавився українським футболістом, став французький "ПСЖ". Наставник парижан Луїс Енріке часто дивиться матчі іспанської Ла-Ліги та відзначає футболістів, які виділяються на полі.

Влітку наступного року "ПСЖ" має намір активно попрацювати на трансферному ринку та придбати футболістів одразу на кілька позицій. Однією з них є амплуа півзахисника, котрий може зіграти на обох флангах.

Орієнтовна трансферна вартість Циганкова становить 22 млн євро. "Жирона" хоче заробити на продажі українця щонайменше у півтора раза більше, бо іспанський клуб буде змушений заплатити половину цих коштів київському "Динамо".

"ПСЖ" вивчає можливість трансферу Віктора Циганкова. Вже за місяць "Жирона" може отримати пропозицію щодо свого гравця.

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