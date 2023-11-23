Суркіс розповів, коли піде з посади президента Динамо

Григорій та Ігор Суркіси у робочому кабінеті. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про найяскравіший спогад, який пов'язаний зі столичним клубом. Він пояснив, як реагує на невдачі своєї команди.

Суркіс розповів, коли піде з посади президента "біло-синіх" в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Ігор Суркіс із ностальгією згадує часи, коли грою "Динамо" керував Валерій Васильович Лобановський. Київській команді вдалося дійти до півфіналу Ліги чемпіонів, успіх "біло-синіх" обговорювала вся Європа.

Ігор Суркіс на стадіоні. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс відповів на запитання щодо пенсії

Ігор Суркіс є президентом "Динамо" вже 21 рік. Останнім часом результати столичної команди не тішать ані вболівальників, ані керівництво клубу. Президент "біло-синіх" зізнався, що болісно сприймає поразки.

"Щоразу, коли команда програє або грає внічию, мені це дуже не подобається. Я дуже нервуюсь, хочеться все залишити. Але наступного дня розумію, що маю робити свою справу і намагатися досягти кращих результатів", — розповів Ігор Суркіс.

Суркіс, Луческу та Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент "Динамо" розповів, що працюватиме доти, доки вистачить сил та підтримки з боку сім'ї, старшого брата та дочок. Він хоче побачити, як В'ячеслав Суркіс, племінник президента "біло-синіх", досягне успіху в клубі.

"Коли він грає, тиск піднімається до 220 ударів. Слава важко працює і заслуговує на гру. Він перебуває в Україні, а не за кордоном", — додав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

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