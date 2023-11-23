Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Жирони
"Манчестер Сіті" як основна команда City Football Group уважно стежить за прогресом гравців "Жирони", яка лідирує у чемпіонаті Іспанії. Адже саме "Сіті" має першочергове право на трансфер будь-якого гравця з клубів своєї компанії.
Наразі найбільший інтерес "Ман Сіті" стосується 19-річного бразильського вінгера Савіо, повідомив портал The Hard Tackle.
Савіо став яскравою зіркою Ла Ліги
Права на Савіо належать ще одному клубу City Football Group французькому "Труа". Влітку футболіст перейшов до "Жирони" на підвищення і разом з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком склав бойове тріо, яке наводить жах у чемпіонаті Іспанії.
Савіо цього сезону в 14 матчах забив п'ять м'ячів і зробив чотири асисти. При цьому він кожну гру розпочинав у основному складі.
У "Ман Сіті" зацікавлені у футболісті, але про конкретну пропозицію поки не йдеться.
Також зазначимо, що на момент переходу до "Жирони" трансферна вартість Савіо становила 5 млн євро, а за чотири місяці вона підскочила до 20 млн євро.
Нагадаємо, Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з "Жирони" до "Ньюкаслу".
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