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Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Жирони

23 листопада 2023 08:16
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Жирони
Артем Довбік та Савіо. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сіті" як основна команда City Football Group уважно стежить за прогресом гравців "Жирони", яка лідирує у чемпіонаті Іспанії. Адже саме "Сіті" має першочергове право на трансфер будь-якого гравця з клубів своєї компанії.

Наразі найбільший інтерес "Ман Сіті" стосується 19-річного бразильського вінгера Савіо, повідомив портал The Hard Tackle.

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Права на Савіо належать ще одному клубу City Football Group французькому "Труа". Влітку футболіст перейшов до "Жирони" на підвищення і разом з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком склав бойове тріо, яке наводить жах у чемпіонаті Іспанії.

Савіо цього сезону в 14 матчах забив п'ять м'ячів і зробив чотири асисти. При цьому він кожну гру розпочинав у основному складі.

У "Ман Сіті" зацікавлені у футболісті, але про конкретну пропозицію поки не йдеться.

Також зазначимо, що на момент переходу до "Жирони" трансферна вартість Савіо становила 5 млн євро, а за чотири місяці вона підскочила до 20 млн євро.

Нагадаємо, Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з "Жирони" до "Ньюкаслу".

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