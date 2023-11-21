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В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024

21 ноября 2023 20:56
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В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024
Сборная Украины перед игрой с Италией. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат Европы. Футболист назвал команду, которую "сине-желтые" хотят обыграть. 

Недавно Украина уже противостояла этому сопернику, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна". 

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Потенциальными соперниками сборной Украины по плей-офф отбора на Евро-2024 являются команды Уэльса, Польши, Израиля и Боснии и Герцеговины. Подопечные Сергея Реброва хотели бы снова противостоять валлийцам.

Сборная Украины
Футболисты во время исполнения гимна Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В последнем матче плей-офф отбора на Кубок Мира-2024 сборная Украины проиграла Уэльсу со счетом 0:1. Фатальным для "сине-желтых" стал автогол капитана команды Андрея Ярмоленко. 

Чего хотят игроки сборной Украины

Илья Забарный заявил, что у его партнеров по национальной команде нет предпочтений относительно будущего соперника. Но если выбирать, то украинцы хотели бы сыграть против Уэльса, чтобы "закрыть гештальт" годичной давности. 

"Это будет сложный матч вне зависимости от того, кто станет нашим соперником. Все мы мечтаем сыграть на Евро-2024 и понимаем, что надо будет сделать в решающем поединке. Уэльс? Было бы здорово отдать им долг, ведь в прошлый раз они не были сильнее нас", — рассказал Илья Забарный. 

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике в матче сборных Украины и Италии. 

Мудрик заработал пенальти в конце матча с Италией, но судья проигнорировал — видео. 

Известный итальянский эксперт раскритиковал судью из-за эпизода с пенальти на Мудрике. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

Доннарумма подтвердил, что на Мудрике был пенальти

Миколенко признали лучшим игроком Украины в матче с Италией.

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