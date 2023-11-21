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УЕФА — мафия, или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике

21 ноября 2023 07:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
УЕФА — мафия, или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике
Журналист Эндрю Тодос протестует против УЕФА прямо на стадионе в Леверкузене. Фото: twitter.com/ZoryaLondonsk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В восьмом туре квалификации на чемпионат Европы по футболу сборная Украины не смогла выиграть у Италии (0:0). Поэтому на Евро-2024 придется пытаться выйти через плей-офф Лиги наций.

После игры наибольший резонанс вызвал момент с не назначенным пенальти за фол на Мудрике на 93-й минуте, сообщил портал Новини.LIVE.

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После игры социальные сети УЕФА атаковали украинские и иногда европейские болельщики. В основном все обвинения касались того, что организация стала мафией. Мы решили опубликовать малую часть комментариев из соцсети "X".

Ihor Kryzhanivskyi: "Италия — хорошая команда, и ей точно не нужна помощь судей.

ВАР был слеп на 93-й минуте из-за того, что не назначил пенальти Мудрику. Это позор. УЕФА — МАФИЯ".

лупа: "Если бы не было пенальти, то пицца с ананасами легальна".

Ігри Україїнською: "Мафия УЕФА ограбила Украину! Как вам не стыдно! Четкий пенальти не назначен!!!"

VS: "Ваш рефери получал оплату в долларах или рублях?"

Broda Mike: "Это был явный пенальти. Все отвернулись от Украины, включая судью".

Kara: "Невероятно, УЕФА хотел, чтобы Италия прошла квалификацию. Как это не пенальти? Посмотрите. Я схожу с ума".

Dziadek Radek: "Однозначно – пенальти. Пенальти — не гол, но украинцев лишили шанса". 

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