Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі варіанти та розклади
20 листопада в Леверкузені національна збірна України зіграє останній матч кваліфікації чемпіонату Європи проти Італії. Ця гра стане для підопічних Сергія Реброва вирішальною.
Портал Новини.LIVE розповість про можливі шляхи національної команди.
Турнірна ситуація України
В групі С гегемоном виступила Англія, які втратила очки лише в матчі з Україною (1:1). Всі інші ігрипідопічні Гарі Саутгейта впевнено виграли. Наразі вони забезпечили собі першу позицію та вихід на Євро-2024.
Наразі боротьба триває між Україною та Італією, які підійшли до останнього туру з 13 набраними балами. При цьому "Скуадра Адзурра" за додатковими показниками випереджає підопічних Реброва.
Посунути Україну та Італію з їх боротьби за друге місце наразі ніхто вже не може. Північна Македонія з сімома очками залишиться четвертою, а у Мальти нуль набраних балів.
Прямий вихід на чемпіонат Європи
У матчі проти Італії Україну влаштує лише перемога й не важливо який буде рахунок. Виграний матч дасть команді 16 балів та друге місце, яке означає прямий вихід на Євро.
Будь-який інший результат не влаштує Україну. Через додаткові показники, такі як перевага за особистими зустрічами, навіть нічия зробить Італію другою.
Плей-оф через Лігу націй
Завдяки прямому виходу на Євро-2024 збірної Сербії Україна отримає шанси вийти на чемпіонат Європи, навіть, посівши третє місце.
У плей-оф команди будуть посіяні в трьох шляхах по чотири команди, де переможець кожного вийде на Євро-2024.
Шлях А: Польща, Хорватія/Уельс, Італія, Чехія, Естонія.
Шлях В: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Україна, Ісландія.
Шлях С: Грузія, Греція, Люксембург, Казахстан, Азербайджан.
Жирним шрифтом ми виділили збірні, які гарантовано зіграють в плей-оф. Лише в ситуації з Хорватією та Уельсом в останньому турі вирішиться хто з них стане другим та напряму поїде на турнір.
Жирним курсивом виділені збірні, які гарантували собі місце в плей-оф, але які можуть стати другими у своїх групах та вийти напряму.
Звичайним шрифтом вказані команди, які потраплять в плей-оф лише тоді, коли команди з жирним курсивом вийдуть на Євро напряму.
Україна у випадку потрапляння в плей-оф зіграє або в Шляху А або Шляху Б. Щоб опинитись в Шляху Б українцям потрібна перемога Молдови над Чехією і тоді всі слоти у Шляху А будуть зайняті іншими командами
Якщо Чехія вийде на Євро з другого місця, то між Україною, Фінляндією та Ісландією пройде жеребкування, яке визначить одну команду в Шлях А та дві в Шлях Б.
З ким Україна зіграє в Шляху А або Шляху Б
Важливо зазначити, що в кожному Шляху у команд буде рейтинг, за яким вони гратимуть один проти одного.
У випадку потрапляння в Шлях А багато залежатиме від того, чи Хорватія, чи Уельс потраплять на Євро напряму. Якщо хорвати вийдуть, то Україна з третім рейтингом гратимуть з валлійцями, які другими в ньому. Першою стане Польща й вона протистоятиме Естонії як найкращій команді дивізіону D Ліги націй.
Хорватію третьою може залишити Вірменія з Олександром Петраковим. У цьому випадку хорвати отримають перший рейтинг і зіграють з Естонією. Україну чекає матч з Польщею.
У Шляху Б Україну з третім рейтингом залишить лише потрапляння Фінляндії в Шлях А. Він дозволить зіграти з Боснією і Герцеговиною.
Потрапляння на четверте місце в рейтингу зробить суперником України Ізраїль.
Коли гратимуть матчі
Півфінали плей-оф Україна через свій рейтинг проведе в гостях. Хоча війна в країні робить нашу збірну номінальним господарем в кожному домашньому матчі.
Зазначимо, що півфінали плей-оф відбудуться 21 березня 2024 року, фінали 26 березня. Команди на кожному етапі гратимуть один матч.
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