Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі варіанти та розклади

Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ

20 листопада в Леверкузені національна збірна України зіграє останній матч кваліфікації чемпіонату Європи проти Італії. Ця гра стане для підопічних Сергія Реброва вирішальною.

Портал Новини.LIVE розповість про можливі шляхи національної команди.

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Турнірна ситуація України

В групі С гегемоном виступила Англія, які втратила очки лише в матчі з Україною (1:1). Всі інші ігрипідопічні Гарі Саутгейта впевнено виграли. Наразі вони забезпечили собі першу позицію та вихід на Євро-2024.

Наразі боротьба триває між Україною та Італією, які підійшли до останнього туру з 13 набраними балами. При цьому "Скуадра Адзурра" за додатковими показниками випереджає підопічних Реброва.

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Посунути Україну та Італію з їх боротьби за друге місце наразі ніхто вже не може. Північна Македонія з сімома очками залишиться четвертою, а у Мальти нуль набраних балів.

Прямий вихід на чемпіонат Європи

У матчі проти Італії Україну влаштує лише перемога й не важливо який буде рахунок. Виграний матч дасть команді 16 балів та друге місце, яке означає прямий вихід на Євро.

Будь-який інший результат не влаштує Україну. Через додаткові показники, такі як перевага за особистими зустрічами, навіть нічия зробить Італію другою.

Плей-оф через Лігу націй

Завдяки прямому виходу на Євро-2024 збірної Сербії Україна отримає шанси вийти на чемпіонат Європи, навіть, посівши третє місце.

У плей-оф команди будуть посіяні в трьох шляхах по чотири команди, де переможець кожного вийде на Євро-2024.

Шлях А: Польща, Хорватія/Уельс, Італія, Чехія, Естонія.

Шлях В: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Україна, Ісландія.

Шлях С: Грузія, Греція, Люксембург, Казахстан, Азербайджан.

Жирним шрифтом ми виділили збірні, які гарантовано зіграють в плей-оф. Лише в ситуації з Хорватією та Уельсом в останньому турі вирішиться хто з них стане другим та напряму поїде на турнір.

Ілля Забарний та Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Жирним курсивом виділені збірні, які гарантували собі місце в плей-оф, але які можуть стати другими у своїх групах та вийти напряму.

Звичайним шрифтом вказані команди, які потраплять в плей-оф лише тоді, коли команди з жирним курсивом вийдуть на Євро напряму.

Україна у випадку потрапляння в плей-оф зіграє або в Шляху А або Шляху Б. Щоб опинитись в Шляху Б українцям потрібна перемога Молдови над Чехією і тоді всі слоти у Шляху А будуть зайняті іншими командами

Якщо Чехія вийде на Євро з другого місця, то між Україною, Фінляндією та Ісландією пройде жеребкування, яке визначить одну команду в Шлях А та дві в Шлях Б.

З ким Україна зіграє в Шляху А або Шляху Б

Важливо зазначити, що в кожному Шляху у команд буде рейтинг, за яким вони гратимуть один проти одного.

У випадку потрапляння в Шлях А багато залежатиме від того, чи Хорватія, чи Уельс потраплять на Євро напряму. Якщо хорвати вийдуть, то Україна з третім рейтингом гратимуть з валлійцями, які другими в ньому. Першою стане Польща й вона протистоятиме Естонії як найкращій команді дивізіону D Ліги націй.

Георгій Бущан. Фото: УАФ

Хорватію третьою може залишити Вірменія з Олександром Петраковим. У цьому випадку хорвати отримають перший рейтинг і зіграють з Естонією. Україну чекає матч з Польщею.

У Шляху Б Україну з третім рейтингом залишить лише потрапляння Фінляндії в Шлях А. Він дозволить зіграти з Боснією і Герцеговиною.

Потрапляння на четверте місце в рейтингу зробить суперником України Ізраїль.

Коли гратимуть матчі

Півфінали плей-оф Україна через свій рейтинг проведе в гостях. Хоча війна в країні робить нашу збірну номінальним господарем в кожному домашньому матчі.

Зазначимо, що півфінали плей-оф відбудуться 21 березня 2024 року, фінали 26 березня. Команди на кожному етапі гратимуть один матч.

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