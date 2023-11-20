Как Украине попасть на Евро-2024 — все варианты и расписания

Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

20 ноября в Леверкузене национальная сборная Украины сыграет последний матч квалификации чемпионата Европы против Италии. Эта игра станет для подопечных Сергея Реброва решающей.

Портал Новини.LIVE расскажет о возможных путях национальной команды.

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Турнирная ситуация Украины

В группе С гегемоном выступила Англия, потерявшая очки только в матче с Украиной (1:1). Все остальные игры подопечные Гарри Саутгейта уверенно выиграли. Сейчас они обеспечили себе первую позицию и выход на Евро-2024.

Пока борьба продолжается между Украиной и Италией, которые подошли к последнему туру с 13 набранными баллами. При этом "Скуадра Адзурра" по дополнительным показателям опережает подопечных Реброва.

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Подвинуть Украину и Италию в их борьбе за второе место никто уже не может. Северная Македония с семью очками останется четвертой, а у Мальты ноль набранных баллов.

Прямой выход на чемпионат Европы

В матче против Италии Украину устроит только победа и не важно, какой будет счет. Выигранный матч даст команде 16 баллов и второе место, означающее прямой выход на Евро.

Любой другой результат не устроит Украину. Из-за дополнительных показателей, таких как преимущество по личным встречам, даже ничья сделает Италию второй.

Плей-офф через Лигу наций

Благодаря прямому выходу на Евро-2024 сборной Сербии Украина получит шансы выйти на чемпионат Европы, даже заняв третье место.

В плей-офф команды будут посеяны в трех путях по четыре команды, где победитель каждого выйдет на Евро-2024.

Путь А: Польша, Хорватия/Уэльс, Италия, Чехия, Эстония.

Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина, Исландия.

Путь С: Грузия, Греция, Люксембург, Казахстан, Азербайджан.

Жирным шрифтом мы выделили сборные, гарантированно сыграющих в плей-офф. Только в ситуации с Хорватией и Уэльсом в последнем туре решится, кто из них станет вторым и напрямую поедет на турнир.

Илья Забарный и Виталий Миколенко. Фото: УАФ

Жирным курсивом выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф, но могут стать вторыми в своих группах и выйти напрямую.

Обычным шрифтом указаны команды, которые попадут в плей-офф, только когда команды с жирным курсивом выйдут на Евро напрямую.

Украина в случае попадания в плей-офф сыграет либо в Пути А или Пути Б. Чтобы оказаться в Пути Б украинцам нужна победа Молдовы над Чехией и тогда все слоты в Пути А будут заняты другими командами

Если Чехия выйдет на Евро со второго места, то между Украиной, Финляндией и Исландией пройдет жеребьевка, определяющая одну команду в Путь А и две в Путь Б.

С кем Украина сыграет в Пути А или Пути Б

Важно отметить, что в каждом Пути команд будет рейтинг, по которому они сыграют друг против друга.

В случае попадания в Путь А многое будет зависеть от того, Хорватия или Уэльс попадут на Евро напрямую. Если хорваты выйдут, то Украина с третьим рейтингом будут играть с вторыми в нем валлийцами. Первой станет Польша, и она будет противостоять Эстонии как лучшей команде дивизиона D Лиги наций.

Георгий Бущан. Фото: УАФ

Хорватию третьей может сделать Армения с Александром Петраковым. В этом случае хорваты получат первый рейтинг и сыграют с Эстонией в плей-офф. Украину ждет матч с Польшей.

В Пути Б Украину с третьим рейтингом оставит лишь попадание Финляндии в Путь А. Он позволит сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Попадание на четвертое место в рейтинге сделает соперником Украины Израиль.

Когда будут играть матчи

Полуфиналы плей-офф Украина из-за своего рейтинга проведет в гостях. Хотя, война в стране делает нашу сборную номинальным хозяином в каждом домашнем матче.

Отметим, что полуфиналы плей-офф пройдут 21 марта 2024 года, финалы 26 марта. Команды на каждом этапе будут играть один матч.

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