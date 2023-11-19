Перепалка Усика та Ф'юрі на пресконференції стала мемом — відео

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

16 листопада в Лондоні відбулася перша пресконференція чемпіона WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Спілкування боксерів виявилося насиченим яскравими барвами.

Після неї в Інтернеті навіть почали з'являтися меми з їх сваркою.

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На пресконференції стало відомо, що двобій перенесений з 23 грудня 2023-го на 17 лютого 2024-го. Як і планувалося, бій відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії.

Крім головного бою, незабаром будуть представлені всі поєдинки боксерського вечора. Очікується, що за рівнем андеркарту ці поєдинки також будуть високого рівня, як і на шоу 23 грудня, в рамках якого поб'ються Ентоні Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитро Бівол, Даніель Дюбуа, Джарелл Міллер та інші зірки боксу.

Як пройшла пресконференція

Поведінка Ф'юрі на пресконференції була звичною. Британець багато ображав українського боксера, називаючи його "маленьким чоловічком", "сосискою", "кроликом та подібними словами".

У відповідь Усик заявив, що ринг все покаже і варто дочекатися поєдинку, який розставить усе на свої місця.

Наприкінці пресконференції Ф'юрі почав провокувати Усика і був близьким до того, щоб почати бійку.

The Tyson Fury and Oleksandr Usyk face-off was heated 😳 🏆 #RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/MOEm2RlNb6 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023

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