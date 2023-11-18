Гутцайт розповів, навіщо Мудрика, Довбика та інших футболістів випускали з країни

Циганков, Довбик та Мудрик не повернулися в Україну. Фото: УАФ

Напередодні матчу з Італією українську футбольну спільноту струснула новина стосовно провідних гравців збірної України, які опинилися в переліку гравців, що не повернулися з-за кордону. Відповідна інформація з’явилася на сайті Міністерства молоді та спорту.

Про перелік "втікачів" розповів голова Національного Олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, який в листопаді був звільнений з посади міністра молоді та спорту. Слова функціонера навів "Інформатор".

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Список гравців-"втікачів"

Список стосується спортсменів, які за спеціальним дозволом від Міністерства молоді та спорту виїхали із України після 24 лютого 2022 року та не повернулися.

Цей перелік спортсменів знаходився тривалий період на сайті міністерства. Там завжди було багато відомих прізвищ, але розголос в ЗМІ стосовно нього був кілька разів на рік. При цьому кількість прізвищ у списку зросла від 236 до 304.

Мудрик переїхав до Лондона. Фото: УАФ

Оскільки футбол в Україні є спортом номер один, то зірки національної збірної привертають в ньому найбільше уваги. Наразі у переліку є півзахисники "Челсі" Михайло Мудрик, "Жирони" Віктор Циганков, захисник "Борнмута" Ілля Забарний та форвард "Жирони" Артем Довбик. Немає в цьому переліку Віталія Миколенка, який майже за два місяці до повномасштабного вторгнення перейшов у англійський "Евертон" — в клуб, який частково фінансував на той момент близький до президента Росії Володимира Путіна олігарх Алішер Усманов.

Гутцайт розповів, навіщо формували цей перелік

За словами Гутцайта, футболістів та інших спортсменів випускали не для підписання контрактів з європейськими футбольними клубами. До того ж були обговорені терміни їх повернення.

"Міністерство молоді та спорту співпрацювало зі Службою безпеки України, аби розуміти, хто перетинає кордон та не повертається. Футболісти ж виїжджали зі збірною, ми ж їх не випускали для того, щоб підписувати контракти з клубами, такої норми в законі немає. Коли їм було надано спеціальний дозвіл, вони підписували листи про перетинання кордону, де було зазначено термін їхнього повернення", — розповів Гутцайт.

Що буде зі спортсменами за неповернення в Україну

За словами джерел, наближених до Кабміну, законодавством не передбачено покарання за такі дії. Максимум, що загрожує гравцям — погіршиться їх моральний стан через згадку у поганому контексті.

Довбик творить дива у Іспанії. Фото: УАФ

Щоб видалити своє ім’я з переліку, спортсмени зі списку повинні звернутися до СБУ з проханням переглянути статус. Міністерство молоді та спорту на цю ситуацію взагалі немає впливу.

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