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Гутцайт рассказал, зачем Мудрика, Довбика и других футболистов выпускали из страны

18 ноября 2023 09:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гутцайт рассказал, зачем Мудрика, Довбика и других футболистов выпускали из страны
Цыганков, Довбик и Мудрик не вернулись в Украину Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Накануне матча с Италией украинское футбольное сообщество встряхнула новость относительно ведущих игроков сборной Украины, оказавшихся в списке не вернувшихся из-за рубежа игроков. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства молодежи и спорта.

О перечне "беглецов" рассказал глава Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, который в ноябре был уволен с должности министра молодежи и спорта. Слова функционера привел "Информатор".

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Цыганков в Испании, а Забарный в Англии. Фото: УАФ

Список игроков "беглецов"

Список касается спортсменов, которые по специальному разрешению от Министерства молодежи и спорта выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и не вернулись.

Этот список спортсменов находился длительный период на сайте Министерства. Там всегда было много известных фамилий, но огласка в СМИ по нему была лишь несколько раз в год. При этом количество фамилий в списке выросло от 236 до 304.

Сборная Украины по футболу
Мудрик переехал в Лондон. Фото: УАФ

Поскольку футбол в Украине является спортом номер один, звезды национальной сборной привлекают в нем больше внимания. Сейчас в списке есть полузащитники "Челси" Михаил Мудрик, "Жироны" Виктор Цыганков, защитник "Борнмута" Илья Забарный и форвард "Жироны" Артем Довбик. Нет в этом списке Виталия Миколенко, который почти за два месяца до полномасштабного вторжения перешел в английский "Эвертон" — в клуб, который частично финансировал на тот момент близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх Алишер Усманов.

Гутцайт рассказал, зачем формировали этот список

По словам Гутцайта, футболисты и другие спортсмены выпускались из страны не для подписания контрактов с европейскими футбольными клубами. К тому же были оговорены сроки их возвращения.

"Министерство молодежи и спорта сотрудничало со Службой безопасности Украины, чтобы понимать, кто пересекает границу и не возвращается. Футболисты же выезжали со сборной, мы же их не выпускали для того, чтобы подписывать контракты с клубами, такой нормы в законе нет. Когда им было предоставлено специальное разрешение, они подписывали письма о пересечении границы, где был указан срок их возвращения", — рассказал Гутцайт.

Что будет со спортсменами за невозвращение в Украину

По словам источников, приближенных к Кабмину, законодательством не предусмотрено наказание за такие действия. Максимум, угрожающий игрокам — ухудшится их моральное состояние из-за упоминания в плохом контексте.

Сборная Украины по футболу
Довбик творит чудеса в Испании. Фото: УАФ

Чтобы удалить свое имя из списка, спортсмены из списка должны обратиться в СБУ с просьбой пересмотреть статус. Министерство молодежи и спорта на ситуацию вообще не имеет влияния.

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