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Довбик зізнався, що хоче змінити команду

17 листопада 2023 07:20
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Агабекян Карен
редактор
Довбик зізнався, що хоче змінити команду
Артем Довбик. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральний нападник "Жирони" Артем Довбик наразі є одним із кращих гравців чемпіонату Іспанії. Тому до нього є зацікавленість топових клубів.

Стосовно свого майбутнього Довбик розповів у коментарі ВЗБІРНА.

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За словами Довбика, він усім задоволений у "Жироні", але розглядає команду як вітрину, після якої можна піти у топовий клуб.

"Я не дивлюся на ці чутки про трансфер, оскільки зараз у мене є команда, в якій я задоволений. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде, як вітрина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю", — сказав Довбик.

Зазначимо, що інтерес до Довбика приписують мадридському "Атлетико", "Інтеру" та "Мілану". Наступного літа ці три клуби можуть спробувати купити українці. "Жирона" вже повісила на футболіста цінник в 30 млн евро.

Артем цього сезону в складі каталонського клубу в 14 матчах забив сім голів та віддав шість асистів.

"Жирона" наразі посідає перше місце турнірній таблиці чемпіонату Іспанії й випереджає на два очки мадридський "Реал".

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

У "Жироні" Циганкова та Довбика розповіли про головну мету на сезон.

Футболіст "Шахтаря" може вже у січні перейти до німецького клубу.

Реал запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс.

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