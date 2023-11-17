Довбик зізнався, що хоче змінити команду

Артем Довбик. Фото: скріншот

Центральний нападник "Жирони" Артем Довбик наразі є одним із кращих гравців чемпіонату Іспанії. Тому до нього є зацікавленість топових клубів.

Стосовно свого майбутнього Довбик розповів у коментарі ВЗБІРНА.

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Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️

Goal del Girona que empata el partido en vallecas.pic.twitter.com/3J1aJzKMEb — ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023

Довбик хоче піти у топовий клуб

За словами Довбика, він усім задоволений у "Жироні", але розглядає команду як вітрину, після якої можна піти у топовий клуб.

"Я не дивлюся на ці чутки про трансфер, оскільки зараз у мене є команда, в якій я задоволений. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде, як вітрина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю", — сказав Довбик.

Зазначимо, що інтерес до Довбика приписують мадридському "Атлетико", "Інтеру" та "Мілану". Наступного літа ці три клуби можуть спробувати купити українці. "Жирона" вже повісила на футболіста цінник в 30 млн евро.

Артем цього сезону в складі каталонського клубу в 14 матчах забив сім голів та віддав шість асистів.

"Жирона" наразі посідає перше місце турнірній таблиці чемпіонату Іспанії й випереджає на два очки мадридський "Реал".

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