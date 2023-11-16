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В Жироне Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон

16 ноября 2023 15:50
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В Жироне Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон
Игроки "Жироны" празднуют победу. Фото: instagram.com/yan.couto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" стала одним из главных открытий на старте текущего сезона в чемпионате Испании. Каталонская команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 13 туров. 

В команде понимают, с какими трудностями ей предстоит столкнуться в ближайших турах, сообщает Mundo Deportivo

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"Жирона" Мичела Санчеса опережает мадридский "Реал" Карло Анчелотти на два очка в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонская команда только в двух турах теряла очки. В его пассиве лишь одно поражение — как раз от "королевского клуба". 

Ян Коуту
Ян Коуту во время атаки. Фото: instagram.com/yan.couto/

Как высоко хочет взлететь "Жирона" 

Подопечные Мичела Санчеса прекрасно понимают, какая цель стоит перед командой в сезоне 2023/2024. В "Жироне" никто не говорит о чемпионском титуле, зато каждый футболист каталонского клуба мечтает о выходе в Лигу чемпионов. Игроки намерены сделать все возможное, чтобы добиться этого. 

С настроем на матчи у "Жироны" все в порядке, поскольку эта команда находится среди лидеров в Ла Лиге по количеству волевых побед. Правый защитник Ян Коуту объяснил, как каталонцам удалось этого добиться. 

"Тренерский штаб заставил нас поверить в то, что нет никаких ограничений. Мы можем добиться всего, чего хотим. Этот сезон должен стать невероятным для всех игроков "Жироны". Выход в Лигу чемпионов стал бы историческим достижением. Мечтаем об этом и работаем ради этой цели в каждом матче", — рассказал Ян Коуту. 

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