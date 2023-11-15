Свитолина рассказала, какие звезды тенниса больше всего помогали Украине

Элина Свитолина. Фото: BTU

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, кто из известных теннисистов больше поддержал Украину. Денежные переводы от звездных спортсменов поступали в ее фонд и на счета United24.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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"Могу пересчитать по пальцам рук, кто донатил. Стефанос Циципас сделал донат в мой фонд, очень благодарна ему. Ига Свентек очень многое сделала для украинцев, нашего фонда. United24 она передала очень большую сумму. Это нам реально помогло сделать лагеря для детей, которые мы проводим каждый год. От нее очень мощная поддержка", — говорит Элина.

Кроме того, по словам украинки, немало помощи поступает от международных спортивных организаций.

"Также мы получили помощь от турнира Charleston, организаторов нидерландского Bleiswijk Open и прошедшего в Вашингтоне Mubadala Citi DC Open, а также от WTA Charity", — рассказала Свитолина.

Нам нужно объединяться и приближать победу

По словам теннисистки, сумма всех донатов на армию свыше миллиона долларов. О войне в Украине и нашей совместной победе Свитолина рассказывала недавно во время интервью в программе "Бомбардир".

"Еще в начале войны, когда мы общались со Всеволодом Кожемяком (основателем и командиром подразделения "Хартия"), он сразу мне сказал, что это будет очень долгая война, что это будет марафон. Поэтому я всегда была настроена на это, что мы можем и "играем в долгую", и когда направляем наши ресурсы, то тоже в расчете на это... Я думаю, что нам надо объединяться, помогать, делать каждый день что-то, что будет приближать нас к победе в этой войне", — считает украинка.

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