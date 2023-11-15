Реал предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс

Лунин в основном составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Для этого футболисту необходимо согласиться на условия клуба.

Лунину предложат соглашение на три сезона, сообщает Defensa Central.

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В последние месяцы появилось немало слухов о том, что Андрей Лунин покинет мадридский "Реал" в конце сезона. Контракт украинца с "королевским клубом" истечет в июне 2024 года. Несколько клубов хотят подписать голкипера на правах свободного агента.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что "Реал" предложит Лунину

Украинский вратарь пока не дает комментарии относительно своего будущего. Он всегда хотел защищать цвета "Реала" и не торопится покидать испанский клуб. Но голкипера не устраивает роль третьего вратаря команды после Кепы и Тибо Куртуа.

Мадридский "Реал" не хочет отпускать 24-летнего голкипера. В ближайшее время ему предложат новый контракт сроком на три года. Соглашение подразумевает увеличение зарплаты Лунина, однако при этом роль Андрея останется прежней. Он останется резервным вратарем "Реала".

"Королевский клуб" устраивает то, что украинец в любой момент может заменить кого-то из основных вратарей команды без ущерба для результата. Однако Лунина по-прежнему не видят в роли стабильного футболиста первого состава "бланкос".

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