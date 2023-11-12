Реал с Луниным пропустил, но разгромил Валенсию Яремчука

Родриго стал героем матча. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В 13-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал "Валенсию". В старте "сливочных" вышел на поле голкипер Андрей Лунин, а форвард "летучих мышей" Роман Яремчук остался в запасе.

"Реал" в этом матче разгромил "Валенсию", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что "Реалу" нужна была победа, чтобы сократить до 2 очков отставание от идущей на первом месте "Жироны".

Феерия Родриго

Счет в матче "Реал" открыл на 3-й минуте, когда Дани Карвахаль забил после заброса от Тони Крооса.

Перед перерывом мадридцы удвоили преимущество. Родриго прострелил, а Жениор грудью замкнул передачу.

Второй тайм также начался с Винисиуса и Родриго. Сначала Жуниор получил пас от соотечественника и издали пробил Мардашвили. Через минуту Родриго уже сам забил — получил мяч от вратаря "Валенсии" и реализовал выход один на один.

На 84-й минуте Родриго оформил дубль и статус звезды матча — 2 гола и 2 ассиста.

Несмотря на тотальное преимущество "Реала", Лунину не удалось сохранить ворота сухими. На 88-й минуте Уго Дуро опередил Начо и пробил украинца.

Отметим, что на 70-й минуте на поле у "Валенсии" вышел Яремчук, который все отведенное ему время играл роль пешехода на футбольном поле.

"Реал Мадрид" — "Валенсия" — 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 — Дуро, 88

"Реал": Лунин — Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менди (Фран Гарсия, 71) — Вальверде (Модрич, 60), Камавинга, Кроос, Браим Диас (Васкес, 71) — Родриго, Винисиус (Хоселу, 82)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 55), Москера, Паулиста, Гайя (Гасеровский, 55) — Пепелу (Уго Гонсалес, 70), Герра — Фран Перес (Яремчук, 70), Диего Лопес, Канос (Гильямон, 64) — Дуро

Предупреждения: Камавинга, 62 — Пепелу, 34, Фулькье, 56, Паулиста, 67

Напомним, "Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу.

Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году.

Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском.