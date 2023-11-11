Лунин стал целью трех сильнейших клубов Германии

Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina

Летом 2024 года у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина завершится контракт с клубом. Это делает украинца интересной опцией на рынке свободных агентов.

По информации издания Sport.es, украинца уже ждут три немецких топовых клуба.

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Отметим, ранее Лунин попал в команду недели Лиги чемпионов после того, как из-за травмы Кепы Аррисабалаги вышел на матч против "Браги".

Лунин стал целью для топовых клубов

По информации источников, Лунина хотят подписать мюнхенская "Бавария", дортмундская "Боруссия" и леверкузенский "Байер".

В мюнхенском клубе Лунин может заменить Мануэля Нойера, которому уже 37 лет.

Отметим, что на решение Лунина повлияло недоверие главного тренера Карло Анчелотти после травмы Тибо Куртуа, не давшего шанса украинцу. Вместо этого клуб взял в аренду Кепу Аррисабалагу.

Из-за отсутствия игрового времени Лунин принял решение покинуть команду после завершения контракта. Сейчас футболистом интересуются клубы из чемпионата Германии, Англии и Испании.

Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

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