Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году

Криштиану Роналду во время атаки. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду хочет уехать из Саудовской Аравии. Он готов присоединиться к одному из европейских клубов.

Роналду ведет переговоры с "Аль-Насром" о досрочном расторжении контракта, сообщает Diario AS.

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Криштиану Роналду обрел вторую молодость после перехода в саудовский "Аль-Наср" в начале января этого года. Он забивает практически в каждом матче и помогает своей команде бороться за чемпионский титул в национальном первенстве.

Возвращение Роналду в Европу

При этом португалец не отказался от идеи вернуться в Европу. Опытному футболисту уже 38 лет, но у него по-прежнему есть несколько интересных предложений от клубов из Португалии и Германии.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Недавно стало известно, что в услугах Роналду заинтересована испанская "Севилья". Однако этот клуб готов подписать Криштиану только на правах свободного агента. На "Рамон Санчес Писхуан" португалец может воссоединиться со своим бывшим партнером по мадридскому "Реалу" Серхио Рамосом.

Контракт Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. Криштиану хочет уйти из саудовского клуба в конце мая 2024 года после завершения национального первенства. Руководство "Аль-Насра" может его отпустить, если команда завоюет золотые медали.

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