Динамо может возглавить бывший коллега наставника Шахтера

Футболисты киевской команды в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" продолжает искать кандидатов на пост наставника столичной команды. После отставки Мирчи Луческу "бело-синими" руководит Александр Шовковский.

"Динамо" интересуется наставником нидерландского "Фейеноорда", сообщает fcupdate.

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Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский будет руководить игрой "Динамо" как минимум до конца сезона 2023/2024. Его дальнейшая карьера будет зависеть от успехов столичной команды.

Арне Слот во время матча Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/feyenoord/

Кто может возглавить "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что "бело-синим" необходим более опытный наставник с четким видением развития команды. Одним из кандидатов на этот пост является нидерландский специалист Арне Слот.

Этот 45-летний тренер сделал "Фейеноорд" чемпионом Нидерландов и был кандидатом на пост главного тренера донецкого "Шахтера", который в итоге возглавил ассистент наставника Марино Пушич.

Арне Слот с болельщиком "Фейеноорда". Фото: instagram.com/feyenoord/

Однако шансы "Динамо" договориться с Арне Слотом невелики. В услугах этого наставника заинтересован амстердамский "Аякс", который переживает серьезный кризис. При этом Слот, который не так давно отказал "Шахтеру", хочет продолжить работать с "Фейеноордом".

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