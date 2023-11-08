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Динамо может возглавить бывший коллега наставника Шахтера

8 ноября 2023 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо может возглавить бывший коллега наставника Шахтера
Футболисты киевской команды в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" продолжает искать кандидатов на пост наставника столичной команды. После отставки Мирчи Луческу "бело-синими" руководит Александр Шовковский. 

"Динамо" интересуется наставником нидерландского "Фейеноорда", сообщает fcupdate

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Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский будет руководить игрой "Динамо" как минимум до конца сезона 2023/2024. Его дальнейшая карьера будет зависеть от успехов столичной команды. 

Арне Слот
Арне Слот во время матча Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/feyenoord/

Кто может возглавить "Динамо" 

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что "бело-синим" необходим более опытный наставник с четким видением развития команды. Одним из кандидатов на этот пост является нидерландский специалист Арне Слот. 

Этот 45-летний тренер сделал "Фейеноорд" чемпионом Нидерландов и был кандидатом на пост главного тренера донецкого "Шахтера", который в итоге возглавил ассистент наставника Марино Пушич. 

Арне Слот
Арне Слот с болельщиком "Фейеноорда". Фото: instagram.com/feyenoord/

Однако шансы "Динамо" договориться с Арне Слотом невелики. В услугах этого наставника заинтересован амстердамский "Аякс", который переживает серьезный кризис. При этом Слот, который не так давно отказал "Шахтеру", хочет продолжить работать с "Фейеноордом". 

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