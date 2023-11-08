Динамо может возглавить бывший коллега наставника Шахтера
Руководство киевского "Динамо" продолжает искать кандидатов на пост наставника столичной команды. После отставки Мирчи Луческу "бело-синими" руководит Александр Шовковский.
"Динамо" интересуется наставником нидерландского "Фейеноорда", сообщает fcupdate.
Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский будет руководить игрой "Динамо" как минимум до конца сезона 2023/2024. Его дальнейшая карьера будет зависеть от успехов столичной команды.
Кто может возглавить "Динамо"
Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что "бело-синим" необходим более опытный наставник с четким видением развития команды. Одним из кандидатов на этот пост является нидерландский специалист Арне Слот.
Этот 45-летний тренер сделал "Фейеноорд" чемпионом Нидерландов и был кандидатом на пост главного тренера донецкого "Шахтера", который в итоге возглавил ассистент наставника Марино Пушич.
Однако шансы "Динамо" договориться с Арне Слотом невелики. В услугах этого наставника заинтересован амстердамский "Аякс", который переживает серьезный кризис. При этом Слот, который не так давно отказал "Шахтеру", хочет продолжить работать с "Фейеноордом".
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