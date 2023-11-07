Довбик установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Довбик и Цыганков в компании партнеров по команде. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард сборной Украины Артем Довбик за прошлую неделю забил в Испании один гол и сделал три результативных передачи, включая матч Кубка страны. Это достижение не осталось незамеченным в руководстве местной Ла Лиги.

Довбик вошел в символическую сборную тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Marca.

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Украинский форвард "Жироны" входит в пятерку самых результативных игроков испанской Ла Лиги в сезоне 2023/2024. На счету Артема Довбика уже шесть голов. Один из них бомбардир забил "Осасуне" в Памплоне. Это помогло "Жироне" одержать выездную победу со счетом 4:2 в 12-м туре чемпионата Испании.

Довбик и Цыганков после гола в ворота "Осасуны". Скриншот Megogo

Довбик в символической сборной Примеры

Украинец получил один из самых высоких баллов среди всех игроков, которые были включены в команду недели испанской Ла Лиги. Игру Артема Довбика оценили баллом 9,0. Больше только у Жерара Морено из "Вильярреала" — 9,8.

Сборная 12-го тура Ла Лиги

Артем Довбик оказался единственным представителем "Жироны" в этой символической сборной. "Барселона", "Бетис" и "Атлетик" из Бильбао "делегировали" в эту команду по два футболиста.

По итогам двенадцати туров лидеров в гонке бомбардиров остается новичок "Реала" Джуд Беллингем. На его счету десять голов и две результативные передачи.

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